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YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiğini belirtti.
YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiğini belirtti.
Eğitim 17.02.2023, 14:36
YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiğini belirtti.