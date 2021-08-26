YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" açıklamasında bulundu.