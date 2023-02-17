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YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle de yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini duyurdu.
YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle de yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini duyurdu.
Eğitim 17.02.2023, 14:29
YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibariyle de yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini duyurdu.