YÖK Başkanı Özvar, 2022-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yıl 185 farkı program başlığı altında, 130 üniversitede 516 yeni program açıldığını, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin barınma sorunun büyük ölçüde aşılacağını ve vakıf üniversitelerindeki sorunların masaya yatırılacağını söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, YÖK’ün merkez binasındaki beyaz salonda 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri hariç kontenjanların yüzde 99’unun dolmasının sevindirici olduğunu belirten Özvar, bu yılki boş kontenjan sayısının 13 bine düştüğünü kaydetti.

Üniversite sınavlarında barajın kaldırıldığını hatırlatan Özvar, karar sonucu tercih yapabilen öğrenci sayılarının artmasıyla kontenjanların daha fazla dolduğunun gözlemlendiğini belirtti.

“Geçen yıl 2 milyon 627 bin başvuru sayısı bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştı”

Gelecek yıllarda üniversiteye başvuruların daha da artabileceğine değinen Özvar, “Üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında yüzde 25’lik oran kaydedildi. Geçen yıl 2 milyon 627 bin başvuru sayısı bu yıl 3 milyon 250 bine yaklaştı. Bu, kontenjanlara daha fazla talebin ve ilginin ortaya çıktığını gösteriyor. Geçen yıl almış olduğumuz baraj kararının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de önümüzdeki yıllarda üniversitelere daha fazla talebin ortaya çıkabileceği ihtimalini hesap etmemizdir. Önümüzdeki yıllarda bu seneki üniversitelere başvuran aday sayısının daha da yukarıya çıkabileceğini öngörüyoruz. Sadece dünyada değil Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda yükseköğretime girmek isteyecek aday sayılarında ciddi bir artış ortaya çıkabilir” dedi.

“Bu yıl 185 farkı program başlığı altında, 130 üniversitede 516 yeni program açıldı”

YÖK olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi stratejik öncelik olarak gördüklerini ifade eden Özvar, “Geleceğin öne çıkan mesleklerini, bu meslekleri icra edecek yerli ve milli insan kaynaklarına olan ihtiyacı gözeterek üniversitelerimizde yeni programlar açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Bu yıl bu bakımdan önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl 185 farkı program başlığı altında, 130 üniversitede 516 yeni program açılmıştır. Nitelikli insan yetiştirmek üzere bu programları açtığımızı ifade etmek isterim. YÖK olarak mevcut programların bir kısmını ıslah ediyor, bir kısmını, ortadan kaldırıyor, bir kısmını da yeni programlar açarak destekliyoruz. Öğrencilerimize yeni beceri ve yetkinlik kazandıracağına inandığımız programları açıyoruz. Bu sene yeni programlara açtığımız kontenjan sayısı 12 bin 321’i buldu. Yükseköğretim alanında öğrencilerimize bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak, programların sabit olmadığını, bu alanın fevkalade dinamik olduğunu gördüğümüzden dolayı program stokuna yenilerini ekliyoruz ve bir kısmını da ortadan kaldırıyoruz, bu programları kapatma yoluna gidiyoruz” diye konuştu.

Yeni açılan 185 programlarda doluluk oranının yüksek olduğunu aktaran YÖK Başkanı Özvar, üniversite sınavlarında barajın kaldırılmasının ve sınav sürelerinin uzatılmasının öğrencilerin performansında artış sağladığını kaydetti.

Üniversitelere daha çok öğrencinin yerleşmesinin kaliteyi olumsuz etkilemeyeceğini dile getiren Özvar, “Öğrenci üzerinden kalite tartışması yapmayı doğru bulmuyoruz. Kalite, ancak programlar üzerinden tartışılabilir” değerlendirmesini yaptı.

“Barınma sorununun ciddi bir problem olmayacağına ve aşılacağına inanıyoruz”

Özvar, şöyle devam etti:

“Öncelikle barınma konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile uyumlu çalışıyor ve yurtlar konusunda planlamalar yapıyoruz. 2022-YKS sonuçlarını hemen kendileriyle paylaşıyoruz. Bakanlık da önemli bir gayret içerisindedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyükşehirlerde barınma sorununun birlikte çalışmayla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz. Biz, 81 ilimizden diğer illere kaç öğrencinin öğrenim görmek üzere hareket ettiğini, aynı ile diğer illerden kaç öğrencinin öğrenim görmek üzere geldiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Öğrenci hareketliliğini paylaştık, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda çalışmalarını en üst seviyede yürütmekte. Barınma sorununda inşallah önümüzdeki dönemde ciddi bir problem olmayacağına ve aşılacağına inanıyoruz.”

"Vakıf üniversitelerindeki sorunları görüşeceğiz”

“Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin talepleri oldu. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacak ve üniversite yöneticilerle bu konuda neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde bütün üniversitelerimiz heyecanla kapılarına gelen ve aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir” diyerek vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunların çözüleceği mesajını veren Özvar, adayların kayıt aşamasında bir sorun yaşamaması için üniversitelerin hazır durumda olduğunu not düştü.

Özvar, son yıllarda talebi artan bilişim alanına kayıtsız kalınamayacağını ifade ederek bu konuda çalışmalar yapıldığını ve yapılacağını belirtti.