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YÖK Başkanı Özvar: "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak” dedi.

Eğitim 13.10.2021, 18:49
YÖK Başkanı Özvar: "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS ’yerleştirme’ ve ’ek yerleştirme’ işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği ’ikinci ek yerleştirme’ yapılmasını kararlaştırmıştık. Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş olan adaylarımız için ’2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme’ tercih işlemleri yarın başlayacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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