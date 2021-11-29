YÖK Başkanı Erol Özvar’dan Azerbaycan’a önemli ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilk resmi yurt dışı ziyaretini beraberindeki YÖK heyeti ile birlikte Azerbaycan’a gerçekleştirecek.

29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ziyaret kapsamında Azerbaycan ile yükseköğretim alanında atılması planlanan çok önemli adımların detaylarının üst düzey yetkililer ile görüşülmesi amaçlanıyor.

İlk olarak Azerbaycan’daki şehitliklerin ziyaret edilmesi ile başlayacak olan resmi ziyaret programında YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’ı makamında ziyaret ederek, yeni iş birliklerine yönelik çalışmaları ele alacaklar.

Bu önemli ziyaret esnasında Başkan Özvar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilerek, karşılıklı bir görüşme gerçekleştirmeleri planlanıyor.

1-3 Aralık tarihleri arasında Bakü’de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “UNEC Ekonomi Forumu”na (UEF Bakü 2021) katılacak olan YÖK Başkanı Özvar, “Pandemi Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirecek.

Azerbaycan’da bulunan bazı üniversitelerin rektörleri, akademisyenleri ve öğrencilerle ile de bir araya gelecek olan Başkan Özvar ve beraberindeki YÖK heyetinin Azerbaycan ziyaretinin son gününde, Ermeni işgali altında iken geçtiğimiz yıl kurtarılan toprakları da ziyaret etmesi planlanıyor.