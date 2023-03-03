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YÖK Başkanı Erol Özvar: "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak."
YÖK Başkanı Erol Özvar: "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak."
Eğitim 03.03.2023, 13:15
YÖK Başkanı Erol Özvar: "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak."