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MSB:"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
YÖK Başkanı Erol Özvar: "KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."
YÖK Başkanı Erol Özvar: "KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."
Eğitim 15.08.2022, 09:05
YÖK Başkanı Erol Özvar: "KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."