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Eski eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla yaralayan sanığın 12 yıla kadar hapsi istendi
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."
Eğitim 04.10.2022, 16:24
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."