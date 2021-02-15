banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

“YÖK Anadolu Projesi” kapsamında İstanbul ile 7 Aralık Üniversiteleri arasında işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında işbirliği protokolü törenle imzalandı.

Eğitim 15.02.2021, 14:30
“YÖK Anadolu Projesi” kapsamında İstanbul ile 7 Aralık Üniversiteleri arasında işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında işbirliği protokolü törenle imzalandı.

7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, 7 Aralık Üniversitesinin 14 yaşında çok genç bir üniversite olduğunu ifade ederek, “Üniversitemizde 3 ayrı kampüsümüzde, 8 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz, 4 meslek yüksekokulumuz, 14 araştırma merkezimiz, araştırma laboratuvarlarımız bulunuyor. İstanbul Üniversitesi ile ortak paylaşımlar yapacağımız, akademik kültürel destekleri alacağımız bütün işleri için her şeyden önce bu projenin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a projenin yürütücüsü YÖK Başkanımız Yekta Saraç hocamıza Kilis’imiz adına, üniversitemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz bu işbirliği sonucunda hem öğrencilerimizin eğitim süreçlerine hem hocalarımızın akademik çalışmalarına daha daha da değer katacak projeyi bugün gerçekleştirmiş olacağız İnanıyorum ki Kilis 7 Aralık Üniversitesinin daha kısa zamanda daha çok yol almasını sağlayacaktır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversiteler arasında büyük bir rekabet bulunduğunu ifade ederek, “Rekabet nedeniyle üniversitelerin birbirinin yerine almak için büyük gayretleri var. Araştırma üniversitelerimiz arasında sıkı bir rekabet var. Üniversiteler 3 başlık altında izlenilmektedir. Kapasite, kalite, işbirlikleri ve girişimcilik alanları, İstanbul Üniversitemiz işbirliği ve girişimcilik alanında her zaman bu bilgi ve birikimini kendi paydaşlarına öncelikle ülkemiz menfaatine, sonrada insanlık barışına olmak üzere de hem ulusal, hem de uluslararası paydaşlara açmış durumdadır. Bu çalışmalarımız YÖK başkanımız tarafından uygun görülerek, bir proje haline geldi. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen yapılıyor. Duyuruları da cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen ülkemiz adına da ümit eden bir proje için buradayız” diye konuştu.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun birbirlerine karşılıkla günün anısına hediyeler takdim ettiler. 7 Aralık Üniversitesinin tanıtım videosu ile YÖK Anadolu Projesi” sinevizyon eşliğinde gösterildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16