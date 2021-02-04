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YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerin birikimleri genç üniversitelere taşınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerin gelişmekte olan genç üniversiteler taşınacağını söyledi.

Eğitim 04.02.2021, 15:35
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YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerin birikimleri genç üniversitelere taşınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerin gelişmekte olan genç üniversiteler taşınacağını söyledi.

Yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretimde ilk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu Projesi”, yeni kurulan veya gelişmekte olan “genç üniversitelerin” akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş “kıdemli üniversiteler” ile eşleştirilmesini öngörülüyor. Proje kapsamında yapılan ön çalışmalar neticesinde genç ve kıdemli üniversiteler arasında eşleştirme protokolleri imzalanarak, eşleştirmelerin alanları, niteliği, öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliği, eğitim ve öğretim, Ar-Ge ve proje alanlarında yapılacak iş birliklerinde üniversitelerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, proje ile küresel yükseköğretimde son yıllarda gündemde olan üniversiteler arası iş birliğini gündeme aldıklarını belirterek, "YÖK Anadolu Projesi, dünya örnekleri ve Avrupa yapılanması incelenerek, üniversitelerin eşleşmeleri temelinde yürütülen bilimsel ve sosyal etki değeri çok yüksek, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin başında gelmektedir ve siz Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bugünkü tanıtım toplantımızı takiben hemen bahar yarı yılında başlamış olacaktır. Şuna emin olun, inşallah Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde bu projeyi bu yıl uygulamaya sokacağız. Küresel salgında nasıl ki ulusal ölçekte uluslararası fuar düzenleyen ilk ülke olma gibi girişimlere imza atmış ve Avrupa ülkeleri arasında küresel salgında yabancı öğrenci sayısını artıran tek ülke olmuş isek, bu proje ile de inşallah yeni bir başarıya daha imza atacağız” dedi.

“YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerimizin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerini gelişmekte olan genç üniversitelerimize taşıyoruz”

Yeni YÖK olarak nitelikli bilginin ancak nitelikli insan gücü ile olacağına inandığını belirten Saraç, ”Cumhurbaşkanım, Anadolu’nun her ilinde yaktığınız bilim meşalesi olan üniversitelerimizin fiziki altyapısı sizin vizyonunuza uygun istikamette çok gelişti. Yeni YÖK olarak bizler de nitelikli bilginin ancak nitelikli insan gücü ile olacağına inanarak bu üniversiteleri merkezi olarak desteklemek için ince bir planlama yaptık. Anadolu’da kurmuş olduğunuz üniversitelere bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma ile her yıl bir yarış ve rekabet sonunda belli bir misyon verilmekte ve bu üniversiteler misyonları istikametinde desteklenmektedir. Bu üniversitelerimiz sizin de yakından takip ettiğiniz dijital dönüşüm gibi başkaca yeni projelerimiz ile de güçlendirilmektedir. Bugün ise yeni bir aşamaya geçiyoruz. YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversitelerimizin uzun yıllar içinde inşa etmiş oldukları akademik ve inovatif birikimlerini gelişmekte olan genç üniversitelerimize taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Saraç, çalışmaları ile farklı alanlarda dünya bilimine ve Türkiye’ye katkı sunan akademisyenlerin derslerine yansıttıkları birikimlerin yalnızca mensubu oldukları üniversitelerin öğrencilerine değil, Anadolu topraklarında farklı yörelerde yükselen bilim merkezlerinin öğrencileri için de ulaşılır olacağını aktardı.
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