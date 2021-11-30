YÖGEP toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Ekim ve Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya 2021-2022 eğitim öğretim yılında YÖGEP kapsamında Ekim, Kasım ayı dönemi yapılması planlanan eğitim öğretimle ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler, yeni yaklaşımlar, iyi örnekler ve özgün projeler, korona virüs (Covid-19) sürecinde dünyada uzaktan veya yüz yüze özgün eğitim uygulamaları konu edildi. Din öğretiminden sorumlu Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır başkanlığında din öğretiminden sorumlu ilçe şube müdürleri, Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokul müdürleri ile tüm imam hatip okulları müdür yardımcılarının katılımı ile telekonferans üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdi.