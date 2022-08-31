YKS’yi kazanan öğrencilerle pastalı kutlama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde ücretsiz eğitim veren Tepebaşı Kurs Merkezi’nden 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitim alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Üniversiteli olmanın heyecanını yaşayan öğrencilerle kurs merkezinin toplantı salonunda bir araya gelen ve onları tek tek tebrik eden Altınok, “Rüzgâr sizi savurmasın. Dalından kopan yaprağı rüzgâr nereye eserse oraya götürür. Sizler devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Umutlarımız, geleceğimizin garantisisiniz. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Üniversite yaşamınızda başarılar diliyorum” dedi.

Emperyalist güçlerin sosyal medya aracılığıyla gençlere umutsuzluk aşıladığına da dikkati çeken Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal medyadan istifade edin ama o sizden istifade etmesin. Zamanınız önemli. Önceden kartel medya vardı şimdi tekel oldu. Sosyal medya üzerinden tekelleşmiş farklı bir dünya kuruluyor. Kültürümüze, manevi değerimize sahip çıkalım. Kendi değerinden, kültüründen kopan; tarihini bilmeyen milletlerin akıbeti yok olmaktır. Yabancı hayranlığından da uzak duralım. Umutsuzluk pompalıyorlar, asla umudunuzu yitirmeyin. Bizler de sizleri nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği bir o kadar parlak ve aydınlık olur. İlim Çin’de de olsa alın. Tarihimizi, kültürümüzü, farklı kültürleri öğrenin. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzak durun. Bu konuda arkadaşlarınızı iyi seçin. Geleceğinizi karartmayın. Biz sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim ışığımızsınız."

Türkiye sosyo-ekonomik yönden gelişen ve büyüyen bir seyirde

Beş yıl içerisinde Türkiye’de önemli gelişmeler olacağını ve Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğunu söyleminde belirten Altınok, “Türkiye savunma sanayisini hızla geliştiren ve dünyaya satan bir ülke haline geldi. Kendi helikopterini, savaş gemisini, İHA ve SİHA’larını yapan bir devletimiz var. 2023’te savaş uçağımız da hangardan çıkacak İnşallah” ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte pasta keserken, öğrenci velilerine de selamlarını iletti.