YKS’nin ilk oturumu TYT başladı

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. 3 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. 40 Matematik, 40 Türkçe, 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji, 5 Felsefe, 5 Din kültürü, 5 Tarih ve 5 Coğrafya olmak üzere 120 sorunun sorulduğu sınav 165 dakika sürecek. TYT, saat 13.00’da son bulacak.

Kızı sınava girecek olan Gündüz Teyin “Hayırlısıyla güzel sonuç bekliyoruz. Heyecanlı olduğu için yanında durmak istedik. Tempolu düzenli bir şekilde çalıştı. Bir şeyler bekliyoruz ama kısmet artık. Bizde de heyecan var. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

İç mimarlık okumayı hedefleyen Emir Güven ise “Çok çalışmadım ama bakacağız artık. Hedefim iç mimarlık. Heyecan çok yok ama sınav kağıdı önüme gelince farklı oluyor” ifadelerini kullandı.

Hedefine ulaşacağını düşünen Emir Ünel isimli bir başka öğrenci “Sınava her gün deneme çözerek hazırlandım. Sürekli tekrar yaptım. Bu akşamda yarınki sınav için tekrar yapacağım. Hedefim yazılım mühendisliği. Bugün genel olarak öğrenciyi deneme tabanlı sorular çıkacak. Bilgi değil de daha çok öğrencinin zekasını ölçen sorular çıkacak. Hedefime ulaşacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Duygu Alkan ise heyecan yapmadan sorulara odaklanacağını ifade ederek, “Çok çalıştım bu sene emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bu sene için bütün ömrüm kütüphanede geçti diyebilirim. Bölüm olarak sözel veya dilden hazırlandığım için iki sınava da gireceğim. Üniversite olarak hedefim olmadı hep en yükseği hedefledim. Puan olarak sıralama olarak bir hedefim olmadı. Ben elimden geldiği kadar çalıştım. Yaptığım net ve sıralamaya göre bir yerleşme düşünüyorum. İlk yüz bine girmek istiyorum. Şuan heyecan yapmamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Kızının bu sene sadece sınava adapte olduğunu söyleyen veli Erkan Alkan ise “Hepsine Allah başarılar nasip etsin. Emekleri boşa çıkmasın inşallah. Kızım girecek sınav çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Kızım bu sene bu sınava adapte etti hayatını” dedi.