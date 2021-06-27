YKS’nin ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı için öğrenciler okullara alınmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler okula gelmeye başlandı. Evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alınmaya başlandı. YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yaklaşık 2 buçuk milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15’te başlayacak, 13.15’te bitecek.

Öğrencilerden Kumsal Kaynarcalı, "Dünkü sınav kolaydı. Bugün için tekrar heyecanlıyım. Stres yapıyoruz. Güzel geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu belirten Esra Işıkoğlu ise, "Heyecanlıyım. Nasıl olur bende bilmiyorum ama umarım yapabilirim" dedi.

Başka bir öğrenci ise, "Dün çok iyi geçti. Ben çizim yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.