YKS’nin ikinci oturumu AYT sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS-2022) ikinci oturumu olan, 2 milyon 56 bin 512 adayın ter döktüğü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maskesiz yapılan ve ilk kez bu yıl baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunda ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği AYT, 10.15’te başladı. 180 dakika süren sınav, 13.15’te sona erdi.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan AYT, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulandı. Sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı.

Sınavdan çıkan üniversite adayları AYT’yi değerlendirdi. AYT’nin diğer senelere nazaran daha kolay geçtiğini anlatan adaylar, matematiğin diğer derslere oranla zorluğundan bahsetti.

Üniversite adayı Ada Tüzüner, “An itibariyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hayallerim suya düşmüş bulunuyor. Ama önemli değil. Dünyanın sonu değil sonuç olarak. Artık işletmeye düştü. Matematik çok zordu. Aram iyi değil matematikle. Sağlık olsun. Dünyanın sonu değil” dedi.

Berfin Yalınkılıç, “Güzel geçti, iyi geçti. Beklediğimiz gibiydi. Matematikte zorlandım. Hedefim Ankara Tıp, Gazi Tıp. Birkaç senedir çalışıyorum. Çok kolay geldi demeyelim de uğraşmak bir noktadan sonra işe yaramazdı” diye konuştu.

Üniversite adaylarından Beyza Öztüfekçi sınavda zorlanmadığını, yalnızca matematiğin zorladığını anlattı. Başka bir aday Kerem Ünal ise, “İyiydi, güzeldi. Zorlanmadım. 3 yıldır giriyorum zaten. Bu yıl hallettik çok şükür. Hedef Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Bu sene olacak gibi. Geçen seneye göre biraz daha kolaydı” cümlelerine yer verdi.

“Anlaşılması zor kelimeler sıklıktaydı”

Özgür Alp Bozkurt, “İyiydi, kötü yanları da vardı ama bu saatten sonra pek bir şey söylemek doğru gelmiyor kendi adıma. Tüm adaylara, başarılar dilemekten başka söyleyeceğim bir şey yok. Türkçe kısmında özellikle çok fazla eski Türkçe vardı. Anlaşılması zor kelimeler sıklıktaydı. Hukuk, işletme veya finans düşünüyorum” diyerek AYT’de Türkçe’nin zorluğuna değindi.

Başka bir üniversite adayı Çağla Ünlüer ise “Matematik zor değildi, ortaydı bence. Biyoloji zordu ama kimya kolaydı. Onun dışında yaptım yani çok zor değildi. Geçen sene zorlamışlardı. Dün daha kolaydı. Geçen seneye kıyasla çok kolaydı bu sene” değerlendirmesini yaptı” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacak

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.