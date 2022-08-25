YKS’de 1 net yapamayan neredeyse 100 bin öğrenci var!

Kendini tanıyan, ilgi alanlarını ve yeteneklerini bilen öğrenciler meslek seçimlerinde daha başarılı olabiliyor. Kişinin beklentileri, becerileri ve ilgi alanlarının birbiriyle uyuşması başarılı bir meslek hayatının ilk adımı olarak kabul edilse de kazanç düzeyi gözeterek gözde mesleklere yönelim olabiliyor. Öyle ki bir önceki kuşakta doktorluk ve avukatlık mesleklerinin popüler olması sonucu birçok hukuk fakültesi ve tıp fakültesi açıldığı gözlemleniyor. Ayrıca 2022 YKS sonuçları ve tercihlerinde de elde edilen farklı çıktılar dikkat çekiyor. Sınava giren 3.008.287 adaydan 96.776’sı 1 net dahi yapamamış olmasıyla ön plana çıkıyorken sonuçlara göre fen liselerinden 55.476 adayın yalnızca 28.467’si 4 yıllık bir öğretim programına yerleşmeye hak kazanıyor. Özellikle vakıf üniversitelerindeki hukuk ve tıp fakültelerinin kontenjanlarında da gözle görülür boşluklar oluştuğu görülüyor. Sınav sonuçlarına ve talep gören “ideal” mesleklerin değişimine dikkat çeken Life School eğitim anlayışı, öz farkındalığı artıran ve çağa entegre bir eğitim ile meslek seçimi arasındaki ilişkinin altını çiziyor.

Bilinçsiz Seçimler Mutsuz Çalışanlar

İlk 12 yıllık eğitim dönemi, öğrencilerin kendini tanıması, farkındalığının artması ve kendini geliştirmesi için oldukça önemli konumlanıyor. Lisede yapılan alan tercihleri ise mesleklerin belirlenmesinde kritik bir rol üstleniyor. Değişen müfredat ve çağa entegre olmayan eğitim sistemi, öğrencileri meslek seçimlerinde daha kısıtlı bir alana itebiliyor. Öğrenciler sürekli değişen eğitim müfredatının içinde öz farkındalığı olmadan yaptıkları ve kendilerine uymayan meslek seçimleri yüzünden mutsuz çalışanlara dönüşebiliyor. Genel ekonomik şartlar, mesleklerin ekonomik getirisinin yıllara göre farklılaşması ve salgının sağlık sektöründe yarattığı etkiyle kontenjanların boş kaldığı gözlemleniyor. 2022 YKS sonrası yapılan tercihlere dikkat çeken Life School eğitim modeli, vakıf üniversitelerinde 500’ün üzerinde tıp fakültesi kontenjanı ve 578 hukuk fakültesi kontenjanının boş kalmasının önemli bir çıktı olduğunu vurguluyor.

Eğitimdeki Eksiklik Hayat Boyu Bir Etki Oluşturabiliyor

Eğitim sisteminin çağa uyumlu olmaması sistemde bütünsel bir eksikliğe neden olabiliyor. 2022 YKS sonuçlarındaki başarı oranı da göz ardı edilemeyen bir gerçeği yansıtıyor. Eğitim sisteminin öğrencilere güncel ve hayatın içinden öğrenim imkanı sunmaması ve çağın gözdesi mesleklere yönelik de bir kurgu oluşturmaması meslek hayatını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ezberin değil sürekli öğrenmenin ön plana çıktığı Life School eğitim modeli de öğrenci ihtiyaçlarına yönelik geliştiriliyor. Odaklanma süreleri kısalan ve meseleye doğrudan giren içerikleri tercih eden Z kuşağının eğitim hayatına, “yapmak” “bilmek” ve “olmak” niteliklerinden oluşan dünya kapasitelerini katmayı hedefleyen Life School eğitim anlayışı, doğru bir eğitim modeliyle daha doğru bir meslek seçimi yapılabileceğini savunuyor.