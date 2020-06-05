Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu.

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını duyurdu.

05 Haziran 2020 Cuma 11:29
1513 Okunma
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için açıklama yaptı.

Açıklamada, “ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında soka riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava çıkabileceklerdir. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.
Manisalı öğrencilere Erasmus Projesinden ödül
Manisalı öğrencilere Erasmus Projesinden ödül
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Alev Alatlı ile Kapadokya Üniversitesi’nin canlı yayın konuğu oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Alev Alatlı ile Kapadokya Üniversitesi’nin canlı yayın konuğu oldu
YÖK Başkanı Saraç: 'Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi'
YÖK Başkanı Saraç: 'Uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi'
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek
Öğrenciler LGS’ye böyle girecek
’’Özyeğin Üniversitesi ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’ için başvurular devam ediyor’’
’’Özyeğin Üniversitesi ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’ için başvurular devam ediyor’’
OMÜ Rektörü Bilgiç: “Bütün imkânlarımızı seferber ettik”
OMÜ Rektörü Bilgiç: “Bütün imkânlarımızı seferber ettik”
YÖK Başkanından başarılı beyinlere çağrı
YÖK Başkanından başarılı beyinlere çağrı
Özel okullar, 15 Ağustos sonrası telafi eğitimlerine başlayacak
Özel okullar, 15 Ağustos sonrası telafi eğitimlerine başlayacak
Yeni eğitim döneminde eğitim ve yurt ücretlerinde artış olmayacak
Yeni eğitim döneminde eğitim ve yurt ücretlerinde artış olmayacak
Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS ilgili video paylaşımı
ÖZEL EĞİTİMİN “KORONA” SINAVI... ZAM OLACAK MI, ÜCRETLER İADE EDİLECEK Mİ?
ÖZEL EĞİTİMİN “KORONA” SINAVI... ZAM OLACAK MI, ÜCRETLER İADE EDİLECEK Mİ?
Ankara Eğitim Platformu, reşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ankara Eğitim Platformu, reşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirleri açıkladı
YÖK'ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler
YÖK'ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler
SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi
SAMÜ’den AR-GE ve inovasyon hamlesi
Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
Hayırseverden 20 derslikli ilkokul protokolü
ÖSYM: 'Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek'
ÖSYM: 'Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek'
YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI
YÖK, ÜNİVERSİTELERDE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK SINAVLARIN TEMEL İLKELERİNİ AÇIKLADI
LGS öncesi önemli tavsiyeler
LGS öncesi önemli tavsiyeler

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim