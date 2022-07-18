YKS Üniversite Taban Puanları 2022 (KONTENJAN) - YKS Lisans ve Ön Lisans Bölüm Başarı Sıralamaları!
Üniversite adayı milyonlarca öğrenci 2022 üniversite taban puanlarını sorguluyor. ÖSYM, YKS sınavlarını beklenenden erken bir şekilde açıkladı ve uzun bir bekleyiş sona erdi. Bu yıl baraj puanlarının kaldırılmasıyla farklı bir konsept kapsamında gerçekleşen YKS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü açıklanması öngörülen TYT, AYT, YDT 2022 YKS sınavları arasında YKS açıklandı bile. Peki 2 ve 4 yıllık bölümlerin, kontenjan durumu, taban puan ve başarı sırası belli oldu mu? İşte detaylar...
YKS sınav sonuçlarının beklenen tarihten önce açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2022 üniversite taban puanları ve kontenjan durumlarını sorguluyor. YKS sınav sonucuna göre tercih işlemlerini yapacak ön lisans ve lisans öğrencileri bu sebeple YKS başarı sıralmasını araştırıyor. Peki, baraj puanının kaldırıldığı YKS'nin ardından, 2022 üniversite taban puanları nereden öğrenilir?
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal, sözel, 2 ve 4 yıllık lisans ve önlisans hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz yıl yani 2021 YKS taban puanları ve daha da önceki yıllara ait taban puanları ile başarı sıralamaları bulunabiliyor. Fakat henüz 2022 YKS taban puanları açıklanmış değil.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS 2022 tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Genellikle tercih kılavuzları açıklanan sınavın aynı haftasında belli olur. Bu sene de 2022 YKS tercih kılavuzunun 18 Temmuz - 22 Temmuz arasında yayımlanması bekleniyor.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Baraj puanlarının kalkmasının ardından YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı konusunda üniversite adayları sorgulama yapıyor. 2022 senesinde adaylar üniversite tercih işlemlerini 27 Temmuz 2022 tarihinde yapmaya başlayacak. 5 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak.
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4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Önemli not: Yukarıdaki yönlendirmedeki taban puanları 2021 yılının üniversite taban puanlarına aittir. 2022 lisans ve ön lisans taban puanları henüz açıklanmamıştır.
YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.
Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Hukuk Fakültesi
Alım yapılan en düşük (taban) puan 395
Başarı sıralaması: Eşit Ağırlık 10 bin 097
Kontenjan: 340+9
Tıp Fakültesi
Alım yapılan en düşük puan: 475
Başarı sıralaması 4 bin 547
Kontenjan 200+5
Mühendislikler
Bilgisayar Mühendisliği en düşük puan 413
Başarı sıralaması 32 bin 672
Kontenjan 48+2
Başarı sıralaması 65 bin
Kontenjan 56+2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği en düşük puan 386
Başarı sıralaması 54 bin
Kontenjan 56+2
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) en düşük puan 428
Başarı sıralaması 23 bin
Kontenjan 130+4
Eczacılık en düşük puan 407
Başarı sıralaması 37 bin
Kontenjan 120+3
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları
Hukuk Fakültesi
Alım yapılan en düşük (taban) puan 409
Başarı sıralaması: 5 bin 691
Kontenjan: 480+12
Tıp Fakültesi
Alım yapılan en düşük puan: 484
Başarı sıralaması 3 bin 35
Kontenjan 280+7
Radyo Televizyon ve Sinema en düşük puan 354
Başarı sıralaması 21 bin 979
Kontenjan 90+3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi en düşük puan 304
Başarı sıralaması 138 bin 316
Kontenjan 120+3
Tarih en düşük puan 379
Başarı sıralaması 8 bin 312
Kontenjan 90+3
Eczacılık en düşük puan 407
Başarı sıralaması 37 bin 786
Kontenjan 170+5
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları
Hukuk Fakültesi alım yapılan en düşük (taban) puan: 382
Başarı sıralaması: 16 bin 705
Kontenjan: 460
Tıp Fakültesi Alım yapılan en düşük puan: 468
Başarı sıralaması 5 bin 943
Kontenjan 260
Mühendislikler
Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 423
Başarı sıralaması 26 bin 98
Kontenjan 90
Makine Mühendisliği en düşük puan 362
Başarı sıralaması 77 bin 945
Kontenjan 90
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 397
Başarı sıralaması 45 bin 295
Kontenjan 90
Diş Hekimliği Fakültesi en düşük puan 426
Başarı sıralaması 24 bin 354
Kontenjan 6
OBP PUANI NEDİR?
Ortaöğretim başarı puanı olarak bilinen OBP puanı, YKS sınavında alınan sonuçlarla birlikte yer alır. OBP, aday öğrencilerin lise dönemlerindeki notlarının bir göstergesidir. OBP puan hesaplaması yapılırken lise mezun olma puanı minimum 250, maksimum 500 puan olmak üzere oranlanır. Öğrencilerin lise diploma puanı 5 ile çarpılarak OBP başarı puanına dönüşür. Lisede gösterilen performansın ne derece oldu YKS sınav sonuçlarında adayların sıralamalarını değiştirebilir.