YKS Üniversite Taban Puanları 2022 (KONTENJAN) - YKS Lisans ve Ön Lisans Bölüm Başarı Sıralamaları!

YKS sınav sonuçlarının beklenen tarihten önce açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 2022 üniversite taban puanları ve kontenjan durumlarını sorguluyor. YKS sınav sonucuna göre tercih işlemlerini yapacak ön lisans ve lisans öğrencileri bu sebeple YKS başarı sıralmasını araştırıyor. Peki, baraj puanının kaldırıldığı YKS'nin ardından, 2022 üniversite taban puanları nereden öğrenilir?

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal, sözel, 2 ve 4 yıllık lisans ve önlisans hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz yıl yani 2021 YKS taban puanları ve daha da önceki yıllara ait taban puanları ile başarı sıralamaları bulunabiliyor. Fakat henüz 2022 YKS taban puanları açıklanmış değil.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2022 tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Genellikle tercih kılavuzları açıklanan sınavın aynı haftasında belli olur. Bu sene de 2022 YKS tercih kılavuzunun 18 Temmuz - 22 Temmuz arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Baraj puanlarının kalkmasının ardından YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı konusunda üniversite adayları sorgulama yapıyor. 2022 senesinde adaylar üniversite tercih işlemlerini 27 Temmuz 2022 tarihinde yapmaya başlayacak. 5 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Önemli not: Yukarıdaki yönlendirmedeki taban puanları 2021 yılının üniversite taban puanlarına aittir. 2022 lisans ve ön lisans taban puanları henüz açıklanmamıştır.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu sene kaç kişinin girdiğini de ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.

Marmara Üniversitesi Taban Puanları

Hukuk Fakültesi

Alım yapılan en düşük (taban) puan 395

Başarı sıralaması: Eşit Ağırlık 10 bin 097

Kontenjan: 340+9

Tıp Fakültesi

Alım yapılan en düşük puan: 475

Başarı sıralaması 4 bin 547

Kontenjan 200+5

Mühendislikler

Bilgisayar Mühendisliği en düşük puan 413

Başarı sıralaması 32 bin 672

Kontenjan 48+2

Başarı sıralaması 65 bin

Kontenjan 56+2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği en düşük puan 386

Başarı sıralaması 54 bin

Kontenjan 56+2

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) en düşük puan 428

Başarı sıralaması 23 bin

Kontenjan 130+4

Eczacılık en düşük puan 407

Başarı sıralaması 37 bin

Kontenjan 120+3

İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

Hukuk Fakültesi

Alım yapılan en düşük (taban) puan 409

Başarı sıralaması: 5 bin 691

Kontenjan: 480+12

Tıp Fakültesi

Alım yapılan en düşük puan: 484

Başarı sıralaması 3 bin 35

Kontenjan 280+7

Radyo Televizyon ve Sinema en düşük puan 354

Başarı sıralaması 21 bin 979

Kontenjan 90+3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi en düşük puan 304

Başarı sıralaması 138 bin 316

Kontenjan 120+3

Tarih en düşük puan 379

Başarı sıralaması 8 bin 312

Kontenjan 90+3

Eczacılık en düşük puan 407

Başarı sıralaması 37 bin 786

Kontenjan 170+5

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları

Hukuk Fakültesi alım yapılan en düşük (taban) puan: 382

Başarı sıralaması: 16 bin 705

Kontenjan: 460

Tıp Fakültesi Alım yapılan en düşük puan: 468

Başarı sıralaması 5 bin 943

Kontenjan 260

Mühendislikler

Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 423

Başarı sıralaması 26 bin 98

Kontenjan 90

Makine Mühendisliği en düşük puan 362

Başarı sıralaması 77 bin 945

Kontenjan 90

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ingilizce) en düşük puan 397

Başarı sıralaması 45 bin 295

Kontenjan 90

Diş Hekimliği Fakültesi en düşük puan 426

Başarı sıralaması 24 bin 354

Kontenjan 6

OBP PUANI NEDİR?

Ortaöğretim başarı puanı olarak bilinen OBP puanı, YKS sınavında alınan sonuçlarla birlikte yer alır. OBP, aday öğrencilerin lise dönemlerindeki notlarının bir göstergesidir. OBP puan hesaplaması yapılırken lise mezun olma puanı minimum 250, maksimum 500 puan olmak üzere oranlanır. Öğrencilerin lise diploma puanı 5 ile çarpılarak OBP başarı puanına dönüşür. Lisede gösterilen performansın ne derece oldu YKS sınav sonuçlarında adayların sıralamalarını değiştirebilir.