YKS Türkiye 6’ıncısı Mardin’den çıktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Mardin Fen Lisesi öğrencisi Emre Aydın, sınavda sorulan 200 sorudan 198’ine doğru cevap vererek Türkiye 6’ıncısı oldu.

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları dün sabah saatlerinde açıklandı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, Mardin Fen Lisesi öğrencisi Emre Aydın, sınavda elde ettiği başarıyla Mardin adına bir ilke imza attı. Sınavda sorulan 200 sorudan sadece ikisini yanlış cevaplayıp, 198’ini doğru cevaplayan Emre Aydın, elde ettiği başarıyla Mardin adına bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Mardin Fen Lisesinden mezun olan Emre Aydın, “Daha önce Mardin’den galiba böyle bir sonuç çıkmamıştı. Bu yüzden ailemi, akrabalarımı, öğretmenliğimi mutlu ettiğim için çok mutluyum. Sınava gerçekten çok çalıştım. Birçok öğrenci zaten söylüyordu. Düzenli planlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Kendinizi gerçekten sıkmamanız gerekiyor. Öğrenciler bunu duyduğu zaman abartı zannediyorlar. Ama gerçekten öyle kendinizi sıkmamanızı, kendinizi iyi tanımanız ve bu şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Başta aileme teşekkür ediyorum. Bu başarıda birçok insanın payı var. Daha sonra ilköğretimden başlamak üzere bütün öğretmenlerime, Mardin Fen Lisesi’nin eğitim ve idare kadrosuna, onun dışında gelmiş olduğum özel kurs merkezindeki bana destek olan öğretmenlerimin tamamına teşekkür ediyorum. Ayriyeten arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Onlar da beni bu süreçte yalnız bırakmadılar. Yani kısacası bu uzun süreçte bana yardımcı olan herkese gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Hedefinde bilgisayar mühendisliği okuyup iyi bir yazılımcı olmak var"

Bilgisayar Mühendisliği okuyup iyi bir yazılımcı olmak istediğini söyleyen Aydın, “Yüksek ihtimalle seçerim dediğin üniversite var ama üniversiteyi şu an kesin olarak söylemeyeyim. Ama bilgisayar mühendisliği bölümünü istediğimi söyleyebilirim. İleride iyi bir yazılımcı olmak istiyorum. Bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmak istiyorum. Arkadaşlarıma şunu önerebilirim. Kesinlikle sınavı hayatlarının merkezine yerleştirmesinler. Belki sınav birçoğumuz için oldukça önemli bir yere sahip ama biz bu dünyada neden varız, varlık sebebimiz ne, gerçekten iyi bir şekilde düşünmeleri ve buna göre yaşamaları gerekiyor. Evet belki sınav başarısı birçoğumuz için önemli bir faktör olabilir ama dediğimiz gibi asıl amacımızı unutmamamız lazım. Arkadaşlarıma verebileceğim tavsiye neden var olduklarını asla unutmasınlar ve bunu sorgulasınlar” şeklinde konuştu. Özel kurs merkezindeki Türkçe Öğretmeni Reşit Kandemir, “Çok güzel başarılara imza attık. Ama bu yılki başarımız hepsini de üstündeydi. Mardin için ve bizim için büyük bir gurur kaynağı olan Emre gibi güzel, temiz yürekli, başarılı, hırslı ve gelecekte çok güzel başarılar daha imza atacak öğrenciler kazandırdık. İnşallah Emre’de Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde güzel bir bölüme yerleşecek” diye konuştu.

Emre’ye ders çalışırken rehberlik eden Kandemir, “Emre’nin nasıl çalıştığını, Emre’nin bu başarıyı elde etmek için hangi yollardan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Gecesini gündüzüne katarak bu günlere geldi. Kesinlikle öylesine buraya gelip de kazandığı bir başarı değildir. Onun çalışması, azmi bütün öğrencilere örnek olabilecek şekilde hem kendisi çok iyi çalıştı, çok düzenli ve disiplinli bir çalışma sergiledi hem de kurum olarak biz elimizden ne geldiyse yaptık. Rehberlik konusunda, soru çözüm, yayın konusunda, psikolojik destek vermek konusunda olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Burada öğrenci de çok önemli. O da bize güvendi. Biz yol gösterdik. 0 yolda ilerledi ve en sonunda da zaten hak ettiği başarıyı da elde etti. Umarım bundan sonra Bu başarının üstüne daha güzel başarılar ekleyecektir. Çok güzel yerlere gelecektir. Hem Türkiye için özellikle de Mardin için genelde bütün insanlık için umarım güzel başarılara imza atacaktır” diye konuştu.