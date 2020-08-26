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YKS tercih sonuçları açıklandı! - ÖSYM-YKS yerleştirme sorgu ekranı
ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. YKS tercih sonuçları AİS üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada '2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' denildi. İşte ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
Eğitim 26.08.2020, 12:50 26.08.2020, 12:57
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Ön lisans ve lisans programlarına yerleşecek adaylar, ÖSYM'den yapılacak sonuç duyurusu ile şimdi sonuç sorgulama ekranına odaklandı...
2020-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/PlomFfWWaM pic.twitter.com/7SSbFMU3uP— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 26, 2020
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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