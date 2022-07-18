YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? ÖSYM başkanı açıkladı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

2022 YKS birincilerinin illeri

Aygün’ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT’de Kocaeli; AYT Sayısal’da Kayseri, Eşit Ağırlık’ta İzmir, Sözel’de Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.