YKS sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı hizmete açıldı

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözlerin çevrildiği 2022 YKS sonuçları bugün ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklandı.

2022 YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI!

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı.

Ancak ÖSYM'den gelen sürpriz açıklamayla YKS sonuçları erken olarak açıklandı.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS sonuç sorgulaması ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik No ve aday şifresi girilerek veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS'in e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifresi ve TC. No ile giriş yapılarak yapılabilir.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.