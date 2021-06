YKS sınavı öncesi öğrencilere altın tavsiyeler

Özel Radikal Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Cansu Kaplan, TYT ve AYT sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav öncesinden sınav sonuna kadar yapılacaklar hususunda tavsiyelerde bulundu.

Özel Radikal Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Cansu Kaplan, TYT ve AYT sınavlarına katılacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sınav giriş belgesinin TYT ve AYT olarak iki tane ayrı belgeden oluştuğunu hatırlatan Kaplan, “Sınava giderken doğru belgeyi götürün; TYT sınavına giderken TYT belgesi, AYT sınavına giderken AYT belgesi. Yabancı dil sınavına girecekler için, onun belgesi de ayrı, yani üçüncü bir belge olacak. Sınav giriş belgenizdeki yazıların silik olmamasına dikkat edin. Sınava giderken yanınızda fotoğraflı kimlik belgenizi (ÖSYM’nin kabul ettiği belgeler sınav giriş evrakında yazmaktadır) de götüreceğinizi unutmayın. Sınav giriş belgesini aldığınızda altında yazan uyarıları sınavdan önce dikkatlice okuyun” dedi.

“Sınav günü trafiğin de yoğun olacağını hesap ederek yola çıkın”

Sınav öncesi sınava girilecek olan yerin ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaplan, öğrencilere tavsiyelerini sıraladı. Mümkünse sınav salonunuza şimdiden girerek ortama bakın ve bu işlemi son güne bırakmayın diyen Kaplan, “Herkes mutlaka evi ile sınava gireceği okula gitme mesafesine ve süresine baksın. Sınav günü trafiğin de yoğun olacağını hesap ederek yola çıkın. Gece geç saatlere kadar çalışmayın. Maksimum 00.00’da artık uyumaya başlayın. Uyku düzenlemesini son güne bırakmayın. Kahvaltısız sınava gitmeyin. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin, hafif ama doyurucu beslenin. Şu süreçte sağlığınıza ve beslenmenize dikkat edin. Daha önce yemediğiniz şeyleri yemeyin, mideniz kötü olabilir. Sınav öncesi sürprizlerle karşılaşmayalım. Sınav esnasında sürenizi sonuna kadar kullanın” diye konuştu.

“Kolay ve yapabileceğiniz soruları ilk etapta çözün”

Sınavda turlama tekniğini kullanın önerisinde bulunan Kaplan, “Bir soruya gereğinden fazla zaman harcamayın. Soruyu çözemediyseniz eğer zorlamayın, sıradaki soruya geçin. Kolay ve yapabileceğiniz soruları ilk etapta çözün. İkinci turda daha zor sorulara geçiş yapın. Yapabileceğiniz tarz soruların 3. soruda mı saklı yoksa 28. soruda mı saklı olduğunu ilerlemeden ve okumadan bilemezsiniz. Soruların katsayı değeri aynı, zor soru çok puan getirmez, o yüzden soru ile inatlaşmayın” derken, sınav esnasında sadece 3 şeye odaklanılmasını da anımsatan Kaplan, “Kendiniz, süre ve kitapçık. Diğer her şeyi yani düşüncelerinizi, annem babam ne der fikrini, komşu ne der fikrini, komşunun çocuğundan daha mı iyi daha mı kötü yaparım fikrini unutun. Unutmayın ki fazla kaygı ve stres bildiklerinizi birbirine karıştırmanıza yol açacaktır, buna izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

“Deneme sınavlarında uygulamadığını herhangi bir taktiği sınavda uygulamayın”

Her bir soruyu çözdükten sonra süre kontrolü yapmaya kalkmayın, bu durum sizin daha çok süre kaybetmenize ve daha çok stres yapmanıza yol açacaktır. Belirli aralıklarla süreyi kontrol etmek yeterli olacaktır şeklinde ifade eden Kaplan, “Okulda ya da evde çözdüğünüz deneme sınavlarında daha önce uygulamadığınız herhangi bir taktiği son an sınav anında uygulamaya kalkmayın. Hafta sonu bir maça çıkacaksınız! İlk 45 dakika TYT, son 45 dakikayı ise AYT oynayacaksınız. TYT sınavı bittikten sonra hiç kimseyle sınav hakkında konuşmayın, soruları tartışmayın, yorumda bulunmayın ve hatta telefonu kapatın. Olumsuz olabilecek her bir durumun AYT sınavını etkileyeceğini unutmayın. AYT sınavına odaklanarak maçı son 45 dakikada öne çekmeyi sağlayın. Sınav hakkında bütün konuşmalarınızı pazar günü AYT sınavından sonraya saklayın. Ben de sizleri cumartesi günü TYT sınavından sonra aramayacağım, sınavınız nasıl geçti diye sormayacağım. Pazar günü AYT sınavı bittikten sonra sizlerle haberleşeceğim” şeklinde konuştu.

“Sınavdan bir gün önce, deneme veya soru çözmeyin”

Kendinize güvenin. Tüm yıl yaptığınız çalışmaları düşünün. Kendinizi olduğunuzdan daha kötü bir noktada görmekten vazgeçin. Sınava girmeden, soruları görmeden sorularla ilgili ön yargılar oluşturmayın ikazında bulunan Kaplan, “Sınavdan bir gün önce, cuma günü, evde deneme veya soru çözmeyin. Çünkü sınavdan bir gün önce deneme veya soru çözdüğünüzde, heyecan ve stres sebebiyle kötü bir sonuç çıkar ya da yapabileceğiniz soruları yapamazsınız moraliniz bozulur. O yüzden son gün deneme ve soru çözmek yok. “Ben son gün de çalışacağım” diyenlere de öneri olarak; AYT konularının formüllerine bakın, sık unutulan püf noktalara bakın, konu özetlerine bakın” diye belirtti.

“Onların sayfa çevirmesi sizi germesin”

Unutmayın ki sınav esnasında arkanızda, önünüzde, sağınızda, solunuzda oturan kişileri tanımıyor olacaksınız diyen Kaplan, “Onların sayfa çevirmesi sizi germesin, “diğerleri sürekli ilerliyor, ben aynı sayfaya takılı kaldım” şeklinde düşündürmesin, çünkü onları tanımadığınız gibi onların akademik başarılarını da bilmiyorsunuz. Belki sayfaları boş şekilde çeviriyorlar, belki de sadece göz atıyorlar bunu bilemezsiniz. Siz ne olursa olsun kendi kitapçığınıza odaklanın ve dağılmayın. Optik formda sizden istenen tüm kodlamaları tam ve eksiksiz olarak yapın. Kodlama yapmanız gereken yerler haricinde optik formun herhangi bir alanına nokta şeklinde bile çizik atmayın” şeklinde ifade etti.

Kaplan son olarak ise “Kendi değerinizi, öz saygınızı ve sevilmenizi bu sınava bağlamayın. Bu sınavdan istediğiniz sonucu alsanız da almasanız da; ailenizin ve biz öğretmenlerinizin size olan sevgisi değişmeyecektir. Sizleri seviyoruz ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyoruz” diye konuştu.