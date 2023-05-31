YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Haziran’da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 17 Haziran’da gerçekleştirilecek 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran’da uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.