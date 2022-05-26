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YKS öncesi netleri hızla artırmak mümkün

Sınava girecek aday öğrenciler, son çeyrekte netleri artırmak için farklı yöntemler kullanıyor. Bu süreç içinde stres, kaygı, heyecan gibi durumlar sebebiyle düşüşlerin ve yükselişlerin yaşanabileceğini belirten Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, “Tüm bunlara rağmen belirli taktikler ve planlamayla netlerinizi hızla artırmak mümkün” dedi.

Eğitim 26.05.2022, 11:45
YKS öncesi netleri hızla artırmak mümkün

Sınava girecek aday öğrenciler, son çeyrekte netleri artırmak için farklı yöntemler kullanıyor. Bu süreç içinde stres, kaygı, heyecan gibi durumlar sebebiyle düşüşlerin ve yükselişlerin yaşanabileceğini belirten Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, “Tüm bunlara rağmen belirli taktikler ve planlamayla netlerinizi hızla artırmak mümkün” dedi.

YKS’ye hazırlık sürecinde program hedefi belirlendikten sonra istenilen bölüme girebilmek için gereken net hedefinin de belirlenmesi büyük önem taşıyor. Net hedeflerinin belirlenmesinin, sınavda sorularla inatlaşmanın ve zaman kaybederek moral bozukluğu yaşamanın önüne geçeceğini kaydeden İstanbul Topkapı Üniversitesi Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, “Örneğin istediğimiz bölüm için gereken net TYT için 80 ise diğer bakış açısıyla TYT’de 40 soru boş bırakma hakkımız var demektir” dedi.

Akoğlan hızlı bir şekilde netlerini artırmak isteyen adaylar için aşağıdaki taktiklerin önemini vurguladı:

Sürekli aynı konulara odaklanmayın

“Adaylarda yapılan en büyük hatalardan biri aynı konuları tekrar tekrar çalışmak oluyor. Yeni konu çalışmanın bizi ilerleteceğini unutmayalım. YKS’de çıkabilecek güncel konuları ve soru dağılımlarını öğrenmeniz, hangi konulardan daha çok soru çıkacaksa çalışma ağırlığını o konulara vermeniz, özellikle sınava son 2 aya kala yapılması gereken bir çalışma yöntemidir.”

Planlı olun

“Çalışmaya oturmadan önce hangi konulara çalışacağınızı ve neler yapacağınızı çok iyi bilmelisiniz. Detaylı uzun planlar yapmak yerine sınırlı bir süre için planlama yapılmalıdır. Çoğu zaman planda aksayan bir madde diğer tüm maddelerin zaman çizelgesini kaydırır ve kişide hayal kırıklığına yol açabilir. Sınırlı bir plan listesine sahip olursanız herhangi bir aksilikte, bunu telafi etme şansınız ilk tercihe göre daha kolaylaşır.”

Farklı soru tiplerini de görün

“Ne kadar çok farklı kaynaktan ne kadar çok çeşitte soru çözersek, o kadar farklı bakış açısıyla sorulara yaklaşmaya başlarız. Kaynak kitap, internet gibi ortamlardaki kolay, orta ve zor seviye soruları muhakkak görmelisiniz. Bu sayede bir konuda çıkabilecek en kolay ve en zor soruları belirlemiş olursunuz.”

Soru analizleri yapın

“Özellikle son 2 ayda, haftada en az 1 kere deneme sınavı yapmayı ihmal etmeyin. Sınava 1 ay kala deneme çözme aralığınızı 3 güne indirin. Test kitapları çözmenize rağmen denemelerde sürekli aynı yanlışlara düşüyor olabilirsiniz. Adayların yaptığı hatalardan bir diğeri de deneme sınavlarını ve testleri çözdükten sonra analiz etmeden bırakmalarıdır. Her deneme sınavından sonra yanlış yaptığınız soruları tek tek analiz ederek hangi konulardan ve nerelerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz. Böylelikle zaman içerisinde ne kadar yol kat ettiğinizi ve genel puanlandırmalarınızı öğrenmiş olursunuz.”

Dikkatsiz okumadan kaçının

“Adayların belirli bir kısmı sınavın vermiş olduğu stres ile birlikte soruları çok hızlı okumaya çalışabiliyor. Doğal olarak anlamakta güçlük çekme veya hiç anlayamama gibi bir durumla karşılaşılıyor. Bir soruyu anlayabileceğiniz hızda okuyup doğru cevabı verebilecekken hızlı okuyup yanlış cevaplandırmaktan sakının.”

Mantığı kavrayın

“Son yıllarda ÖSYM soru tarzlarında değişikliğe gitti ve daha çok analitik düşünmeyi gerektiren, odaklanmayı, yorum ve mantığı ölçen soru tarzları yoğunluk kazandı. Öğrencileri zorlayan ve soruyu çözerken pek çok kez çelişkiler yaşatabilen bu soru tiplerinde önemli olan kendi içsel yorumlamalarınız değil, soruda anlatılan üzerinden cevabını verebilmek. Hataya düşmemek için kişisel yorumlamadan kaçınmalı ve sorunun kendi anlatımıyla düşünmelisiniz.”

Biyolojik saatinizi geliştirin

“Pek çok aday sınavdan önce her konuya hakim olmasına rağmen sınavda zamanı iyi kullanamadığı için çalıştığı konuların karşılığını maalesef alamıyor. Dolayısıyla net artışı da yaşayamıyor.

Deneme ve test çözerken düzenli süre tutmak bu hatayı gidermek için en önemli çözüm yolu olarak gözüküyor. Süre tutmaya alışmak biyolojik saatimizin daha aktif kullanılmasını destekleyeceği için sınava girdiğinizde bir soruda fazla zaman harcamadan diğerine geçerek zamanı verimli kullanmış oluruz.”

Hedefiniz olsun

“YKS tercih dönemi oldukça kısıtlı bir süre olduğu için sınavdan sonra pek çok öğrencinin tercih yaparken düşünmeye çok fırsatı kalmıyor. Yoğun çalışmalardan geçip ve çeşitli zorlukları yaşayıp iyi sonuçlar elde eden adaylar dahi yanlış veya eksik düşünmeden dolayı doğru bölümü seçemiyor. Bu gibi hatalara düşmemek için yolun başındayken hedefinizi belirlemeli ve buna göre gerçekçi bir çalışma programıyla ilerlemelisiniz.”

“Son olarak hatalarını bilen ve düzelten herkesin iyi bir çalışmayla istediği hedefi rahatlıkla yakalayabileceğini unutmayın.”

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