YKS öncesi ailelere ve adaylara kritik uyarılar

Sınav stresi ve baskısını azaltan uyarılarda bulunan Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, “Sınava girecek adaylara ‘hazır mısın, nasılsın, nasıl hissediyorsun?’ tarzı sorular sorulmaması gerekiyor” dedi.

Üniversite sınavlarında son haftaya girildi. Sınava her ne kadar üniversite adayları katılacak olsa da aileler de en az onlar kadar heyecanlı. Ancak bu tatlı heyecan bazen paniğe bazen de strese yol açıyor. Dolayısıyla sınav öncesi üniversite adaylarına olduğu kadar ailelere de bazı işler düşüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, “Öğrenciler için önemli bir adım olan üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Yıl içerisinde bizlere hep ‘çocuğum için ne yapabilirim?’ diye sormuştunuz” sözleriyle önemli tavsiyeler paylaştı.

“Alışık olunan düzenden çıkılmamalı”

“Sınava girecek adaylara ‘hazır mısın, nasılsın, nasıl hissediyorsun?’ tarzı sorular sorulmaması gerekiyor” diyen Akoğlan, “Arkadaşlarıyla kıyaslama yapmıyor, yargı cümleleri kurmuyoruz. Aile için maddi ve manevi sorunları mümkün olduğu kadar bu hafta çocuklara yansıtmıyoruz. Sınav kaygısının belirgin özelliklerinden birisinin olumsuz ailevi şartlar olduğunu unutmayalım” uyarısında bulundu.

Bugüne kadar süregelen düzenin sınav haftasında değiştirilmemesi gerektiğinin de altını çizen Özgür Akoğlan, “Yeme içme ve uyku düzenine müdahale etmeyelim öğrencinin bugüne kadar alışık olduğu düzeni koruması noktasında yardımcı olabiliriz. Özellikle ek gıdalar, vitaminler vs. noktasında ısrarcı olmamalıyız. Sınav sabahı hiç alışık olmadığı yiyecekler yemesini teklif etmemeliyiz” dedi.

“TYT sonrası AYT’nin olduğu unutulmamalı”

Özgür Akoğlan, “Evde aşırı gürültülü bir ortam ya da başka bir çocuğumuz daha varsa üniversite adayımızın deneme sınavı çözdüğü saat aralığında dışarıda veya farklı odada olmalıyız. İster istemez bazı ebeveynlerde son zamanlarda gerginlikler, stres artabilir. Bu oldukça normal bir durum. Burada önemli olan kendi gerginliğimizi çocuklara yansıtmamaya çalışmamızdır. Çocuğunuz istemiyorsa birlikte sınava gitmeyin. Bu onda gerginlik oluşturabilir ve sınav anında kaygılanmasına yol açabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TYT’nin hemen sonrasında AYT’nin olacağını hatırlatan Akoğlan, “TYT sınavı sonrası çocuklarınızla durum değerlendirmesi yapmayın. Çünkü hemen sonrasında AYT sınavına odaklanması gerekiyor. AYT sınavı sonrası öğrencinin bir süre dinlenmesine fırsat verdikten sonra artık durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. Tercih dönemi için bölüm ve üniversite seçimlerinde yardımcı olabilirsiniz.” tavsiyelerinde bulundu.

“Öğrenciler sınav taktiği geliştirmeli”

Üniversite adaylarına da kritik önerilerde bulunan Eğitim Uzmanı Özgür Akoğlan, öğrencilerin sınava yönelik bir taktik belirlemesi gerektiğini ifade etti. Özgür Akoğlan, “TYT’de hangi testten başlayıp daha sonra hangisine geçeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Zaman kullanımı ile ilgili probleminiz varsa zaman yönetimi çalışması yapabilirsiniz. Turlama tekniğini öğrenmemiz oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.

Akoğlan, “Sınava bir hafta kala bütün konular karışmış hatta unutmuş gibi hissedebilirsiniz. Eğer yeterince çalıştıysanız sınav esnasında bu konuları tamam aklınıza gelecektir.” dedi.

“Testler arasında dinlenin”

“Sınav anında molalar vermekten kaçınmayın.” hatırlatmasında da bulunan Akoğlan, “Kalemi bırakıp, arkanıza yaslanın ve nefes egzersizleri yapın. Testler ve bölümler arasında mutlaka dinlenin. Bunu zaman kaybı olarak görmeyin. Sık sık saate bakmayın. Bu sizi strese ve kaygıya sürükleyebilir. Sınav sonunda zaman kalırsa kaydırma yapmış olmamak için yanıtları doğru işaretleyip işaretlemediğinizi kontrol etmenizde fayda var.” dedi.

Eğitim Danışmanı Özgür Akoğlan, sözlerini “TYT sınavı bittikten sonra doğru ve yanlış cevaplarınız da kesinlikle bakmayın kötü bir sonuç moralinizi bozabilir AYT için odaklanamayabilirsiniz.” tavsiyesi ile noktaladı.