YKS maratonu geride kaldı, şimdi tercih zamanı!

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS’nin ardından tercih dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak!

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adayların sonuçların açıklanmasını beklediğini kaydeden Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, “ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre 2022- YKS sonuçları, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih işlemleri başlayacaktır.” dedi.

2022 YKS tercihlerinin baraj puanların kaldırılması nedeniyle önceki yıllara göre biraz daha farklı geçeceğini kaydeden Tözeniş, “Ama şunu unutmayın ki karmaşık dönemler her zaman fırsatları da beraberinde getirir” uyarısında bulundu. Tözeniş, tercih dönemine kadar birkaç öneride bulundu:

2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz.

Bu yıl baraj puanların kaldırılması nedeniyle Tıp, Diş, Mühendislik, Öğretmenlik, Hukuk, Eczacılık, Mimarlık gibi baraj başarı sırasının olduğu bölümler haricinde kalan bölüm/programların puanları ve başarı sıraları olmayacaktır.

YKS’de, TYT’deki 120 soru ile AYT’deki 80 sorudan toplam 1 net yapan adaylar tercih yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

Tercih döneminde mutlaka rehber öğretmenlerinizden veya tercih danışmanlarından destek alın.

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