YKS maratonu geride kaldı, şimdi tercih zamanı!
Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen YKS geride kaldı. Adaylar heyecanla 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtilen sonuçlarını bekliyor. Bilgi kirliliğine karşı adayları dikkatli olmaya davet eden uzmanlar, adayların bölüm, alan seçimini netleştirmesi gerektiğini belirtiyor, bunun için ‘Kariyer Testi’ni öneriyor. Adayların üniversite kampüslerini ziyaret ederek tercih etmek istedikleri bölümler hakkında bilgi almalarının önemine dikkat çeken uzmanlar, baraj başarı sırası şartı olan bölüm dışındaki bölümlerin puan ve başarı sıralarının bu yıl kılavuzda yer almayacağını da hatırlatıyor.
Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS’nin ardından tercih dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak!
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlanan YKS’den sonra adayların sonuçların açıklanmasını beklediğini kaydeden Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, “ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre 2022- YKS sonuçları, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih işlemleri başlayacaktır.” dedi.
2022 YKS tercihlerinin baraj puanların kaldırılması nedeniyle önceki yıllara göre biraz daha farklı geçeceğini kaydeden Tözeniş, “Ama şunu unutmayın ki karmaşık dönemler her zaman fırsatları da beraberinde getirir” uyarısında bulundu. Tözeniş, tercih dönemine kadar birkaç öneride bulundu:
- 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz.
- Bu yıl baraj puanların kaldırılması nedeniyle Tıp, Diş, Mühendislik, Öğretmenlik, Hukuk, Eczacılık, Mimarlık gibi baraj başarı sırasının olduğu bölümler haricinde kalan bölüm/programların puanları ve başarı sıraları olmayacaktır.
- YKS’de, TYT’deki 120 soru ile AYT’deki 80 sorudan toplam 1 net yapan adaylar tercih yapma hakkına sahip olabileceklerdir.
- Tercih döneminde mutlaka rehber öğretmenlerinizden veya tercih danışmanlarından destek alın.
Bilgi kirliliğine karşı dikkatli olun!
- Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemler.
- Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Üniversitelerin web sayfalarından bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya da telefon, whatsapp, sosyal medya hesapları gibi çok farklı mecralardan üniversite yetkililerine ulaşarak aklınızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz.
- İmkanınıza varsa mutlaka üniversitelere giderek bilgi alın. Üniversitelerin düzenlemiş olduğu Tercih ve Tanıtım Günlerine katılarak bölüm hocaları, öğrenciler ile görüşme yapabilir, eğitim alacağınız alanları bire bir görebilirsiniz.
- Heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz. Fakat bu dönemde biraz sınav, tercih konuşmalarından uzak kalarak sınava çalıştığınız yılların yorgunluğunu atmaya çalışın.
- Sonuç ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek her şeyden daha kıymetli, bunu aklınızdan çıkarmayın.