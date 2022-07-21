YKS ilçe birincisi olan öğrenci altın ile ödüllendirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi’nden 3 öğrenci Tıp Fakültesini, 5 öğrenci ise Diş Hekimliği Fakültesini kazandı. YKS sınavında, ilçe bazında büyük başarı gösteren öğrenci ise altın ile ödüllendirildi.

Osmancık’ta YKS sınavına katılan ve alanında ilçe birincisi olan Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencisi Günseli Karabudak okul idaresi tarafından altın ile ödüllendirildi. Karabudak sayısal puan alanında 3 milyon 200 bin aday arasından yüzde 0,27 dilime girerek Türkiye genelinde 6 bin 337, ilçe bazında ise birinci oldu. Aldığı sonuçla hedeflediği Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan Günseli Karabudak, Okul Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından altın ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan okul müdürü Mustafa Yıldırım, okullarından 43 öğrencinin katıldığı YKS’de 3 öğrencinin Tıp Fakültesi, 5 öğrencinin Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını belirtti. Yıldırım, sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerin ortaokul sonunda oluşan yüzdelik dilimlerinin okullarını tercih ederken 2 ila 10 arasında olduğunu ve YKS’de bu öğrencilerin yüzdelik dilim olarak 0,27 ile 1 küsürlere girmeyi başardıklarını söyledi.

Bu başarının oluşmasında katkısı olan öğrenciler, öğretmenler ile öğrenci velilerini tebrik eden Yıldırım, üniversite eğitimleri ile meslek yaşantılarında öğrencilere başarılar diledi.