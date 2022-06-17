YKS için son uyarılar!

‘Tekrar yapılmalı’

Öğrencilerin sınavlardaki başarısında etkili olan faktörleri bilgi düzeyi, psikolojik ve fiziksel bakımdan hazırlık olma şeklinde sınıflanabileceğini belirten Eğitim Danışmanı, Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz “Son günleri bilgi seviyesi anlamında eksiklerin tamamlanması, mümkün olduğunca tekrar yapılması ve sınav kondisyonunu artırmak için soru çözümü ile geçirmek önemli. Fakat bunun çok aşırı yoğunlaşmadan, dinlenmeye ve kendine zaman ayırarak yapılması gerekiyor” dedi.

‘Mukayeseden uzak durun’

Öğrencilerin psikolojik olarak zihnini ve düşüncelerini sınava nasıl hazırladığının da başarıda önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Ersöz, “Psikolojik hazırlık için başarının kişisel olduğu asla unutulmamalı. Burada en önemli nokta kendi merkezinde kalabilmek. Bundan da kastım öğrencilerin kendi hayallerine ve hedeflerine odaklanmaları başkaları ile mukayeseden uzak durmaları. Yine tüm iletişiminizde stres yaratacak ve can sıkacak her tür çatışmadan uzak durmaya çalışmanızda fayda var” diye konuştu.

‘Stres yaratan sohbetlere girmeyin’

Fiziksel hazırlık için de uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi, arada yürüyüşler yapılması gerektiğini öneren Ersöz, “Olası kazalara sebebiyet vermemek için ağır ve riskli fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı. Son gün ise rahatlamaya zaman ayırarak ve sınavla ilgili stres yaratan sohbetlerden uzak durarak geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Ailelere büyük görev düşüyor

Ailelerin çocukların psikolojik hazırlığına katkı sağlayacak en önemli öğe olduğunu kaydeden Ersöz, “Ailelerin bu bir hafta içinde öğrencilerle onların motivasyonuna katkı sağlayacak bir iletişim içerisinde olmaları çok önemli. Güven veren, çaba ve emeklerini hatırlatan, cesaretlerini artırıcı konuşmalar yapmaları ve uzlaşmacı bir ortam sağlamaları, öğrencilere kendilerini iyi hissetmelerinde büyük katkı sağlayacaktır. Böylece motivasyonları ve dolayısıyla sınav başarıları artacaktır. Yine bu son hafta aileler çocuklarını başkaları ile karşılaştırmamalı veya onların geçmişe yönelik çalışma performansları ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmamalılar. Pişmanlık yaratabilecek her türlü olumsuz söylemlerden uzak durulmalı. Aksi takdirde bu yaklaşım başarı potansiyelini azaltır” dedi.

Bunlara dikkat!

Sınav gününde ve sınav sırasında da öğrencilerin akıllarında tutmaları gereken bazı noktalar olduğunu dile getiren Ersöz, dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Bunlar en az sınava hazırlanmak kadar önemli. Belli bir seviyede heyecan tabiki normal. Fakat strese yol açan olumsuz düşünceleri susturmak, son derece stratejik bir öneme sahip. Zihnin enerjisini tüketecek ve onu yorgun düşürecek 'Şu konuya bakmadım, onu bilmiyorum' gibi iç konuşmalar yapılmamalı. Yine sınav sırasında zaman yönetimi çok önemli. Bilinmeyen ya da emin olunmayan sorularda ısrarcı olmak ne yazık ki hem zaman hem de motivasyon kaybı yaratır. Sınava ayrılan sürenin verimli bir şekilde kullanılmasını ve süre azaldıkça vazgeçmeden, pes etmeden çözmeye devam edilmesini öneriyorum. Son saniyeye kadar hakkınızı en iyi şekilde kullanmalısınız. Sınav mottonuz, 'Hak ettim, başaracağım' olsun. Sınavda tüm öğrencilerimize büyük şans diliyorum."