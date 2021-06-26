YKS heyecanı bazı öğrenciler için başlamadan bitti

Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleşirken, sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmayınca, çevredeki veliler görevlilere tepki gösterdi, trafiğe takılan öğrenciler de araçlardan inerek okullara koştular

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride emeklerinin karşılığını almayı beklerken dışarıda ise velilerin ve refakatçilerin heyecanlı bekleyişi gözlendi. Yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile sınava giren öğrencileri bekleyen veliler, Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

Araçlardan inerek sınav merkezine koştular

Birçok genç yoğun trafikten dolayı sınava geç kalmayı göze alamayarak araçlardan indi ve sınavın yapılacağı binaya doğru koştu. Bir öğrenci ise sınavın başlamasına az bir süre kala belgelerin kontrolü sırasında yanlış sınav merkezine geldiğini fark etti. Öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.

Geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Sınav yerine saatler öncesinden gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken veliler ise okul dışına çıkarıldı. Saat 10.15’te başlayacak sınav için okulların kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Eskişehir’de bir öğrenci, kapıların kapanmasından 3 dakika sonra koşarak sınav yerine geldi, ancak kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. Okul dışında bekleyen veliler öğrenciye, ‘görevlilere sınav kâğıdını göster, içeri girebilmek için biraz daha ısrar et, kapının üzerinden atla’ gibi tavsiyelerde bulundu. Sınav giriş belgesini gösterse de içeri giremeyen öğrenci bir süre okul kapısında bekledikten sonra pes ederek okulun önünden ayrıldı.

“Hepsi için hayırlısı, inşallah iyi yerlere gelirler”

Okulların dışında sınava giren öğrencileri bekleyen velilerden Saniye Sarıoğlu, “Çocuklar kadar heyecanlıyız. Allah yardımcıları olsun. Umarız herkesin gönlünde ne varsa, ne arzuluyorlarsa, oraları kazanırlar. Mücadele ettiler. Covidli dönemde 2 yıl eğitim almadan bir sınava giriyorlar. Evde kendi olanakları bir şeyler yapmak için uğraştırlar. İnşallah iyi yerlere gelirler diye umut ediyoruz” dedi.

Bir başka refakatçi Ali Şişman, “Zor bir dönemden geçirdiler ama ellerinden geldikleri yaptıklarını inanıyoruz. Gerçekten pandemi dönemi olsun, okulların kapalı olması hepsi birbiriyle ilişkili. Biz de çocuklara elimizden gelen yardımı yaptık. Çocuklara destek olmaya çalıştık, Umarım haklarında hayırlısı olur” diye konuştu.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen veli Şenol Yaman ise, “İllaki heyecan oluyor tabi. Çok da değilim. Allah’a havale ettik. Hayırlısı dedik. Kazanır kazanmaz ellerinden geleni yaparlar. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim ben. Hepsi için hayırlısı. Zor bir dönemden geçtiler. Ders çalışmanın imkânsızlaştığı dönemleri geçirdiler çocuklar. Umutsuzluğa kapılanlar oldu” ifadelerini kullandı.