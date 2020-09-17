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YKS ek tercih sayfası açıldı mı?
YKS ek tercih işlemini tamamlamak için sabırsızlanan üniversite adaylar heyecan dolu. 17-23 Eylül 2020 Tarihleri arasında yapılması gereken YKS ek tercih işlemlerinin sayfası aktif hale getirildi mi merak konusu. Sabahın ilk saatlerinde ÖSYM'nin sitesine akın eden adaylar, YKS ek tercih kılavuzu 2020 için meraklanıyor. Peki boş kontenjanlar belli oldu mu?
Eğitim 17.09.2020, 09:20
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YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek tercih işlemleri bugün alınmaya başlayacak ve 23 Eylül günü bitecek. ÖSYM YKS ek tercih sayfasını açar açmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
YKS ek tercih ücretinin ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunda belli olacak. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu paylaştığında tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
YKS ek tercihlerinizi ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.
YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0