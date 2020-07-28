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YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti

YKS TYT'de Türkiye birincisi olan öğrencilerden 18 yaşındaki Ankaralı Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile (41) kendi otomobilini hediye etti. Nafile, "Gürkan bana derslerde ‘hocam arabanızı bana verirseniz siz eve nasıl gideceksiniz?’ diye takılıyordu. Ben de ona ‘o mutlulukla ben koşarak eve giderim sıkıntı yok’ diyordum. Şu anda araba artık Gürkan’da. Sözümü tuttum." diye konuştu.

Eğitim 28.07.2020, 13:17
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YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti

Ankara'da yaşayan kimya mühendis çift Sevgi ve Zekeriya İnal'ın 2 çocuğundan küçüğü Gürkan İnal, YKS kapsamındaki TYT'de Türkiye birincileri arasına girdi. Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile, kendi otomobilini hediye etti. Öğrencisine aracının anahtarını teslim eden İlker Nafile, dersler sırasında öğrencilerini birinci olana otomobili hediye edeceğini söyleyerek motive ettiğini anlattı.

'ŞU ANDA ARABA ARTIK GÜRKAN'DA'

Nafile, şöyle konuştu:

"Öğrencilerim arasından Türkiye birincisi çıkarmak benim 19 senelik meslek hayatımdaki hayalimdi. Kendisi derslerden biraz geç çıkan bir öğrenci olduğu için ben de öğrencimi motive etmek için her seferinde arabanın anahtarını gösteriyordum, 'birinci olursan eğer arabamı sana vereceğim' diye. Bunu sadece bu sene değil böyle bir birinci öğrenci çıkarmak hayalim olduğu için her sene bu sözü veriyordum; ama bu sene başarabildik, Gürkan başarabildi. Sözümü tuttum. Şu an anahtar bende değil. Gürkan bana derslerde ‘hocam arabanızı bana verirseniz siz eve nasıl gideceksiniz?’ diye takılıyordu. Ben de ona ‘o mutlulukla ben koşarak eve giderim sıkıntı yok’ diyordum. Şu anda araba artık Gürkan’da. Sözümü tuttum. Ama Gürkan'ın şu an ehliyeti yok. Ama ehliyetini aldıktan sonra beni de evime bırakır artık diye düşünüyorum."

Gürkan İnal, okul çıkışlarında dershaneye gittiğini belirterek, "Birinci olduğumu öğrendiğimde çok sevindim. Günde 'şu kadar sayıda soru çözdüm' diyebileceğim bir miktar yok; çünkü hiç çözmediğim zamanlar da olabiliyordu. Çok çözdüğüm zamanlar da oldu; ama genel olarak soru çözmekten ziyade konu çalıştım. En çok matematik dersini seviyorum. Eskiden beri matematiği de çok seviyordum. Üniversite sınav sürecinde de matematik bana çok büyük avantaj sağladı diyebilirim" diye konuştu.

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'SAĞ OLSUN SÖZÜNÜ TUTTU'

İnal, matematik öğretmeni İlker Nafile'nin derslerde motive amaçlı arabasının anahtarını göstererek, "Birinci olana bunu hediye edeceğim" dediğini anlatarak, "Hocamızın bize sözü vardı ve hep bu şekilde motive ederdi. Başından beri söz veriyordu ve sağ olsun sözünü tuttu. Ailem de birinci olmamdan dolayı çok mutlu oldu ve şaşkınlık içerisindeydiler. Şu an bölüm olarak mühendislik düşünüyorum. Elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği arasında kaldım. Üniversite olarak şu an tercihimi yapmış değilim; ama Ankara’da ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ya da İstanbul'da Boğaziçi, Koç üniversiteleri arasında araştırmalarımı yapıp tercihimi ona göre yapacağım" ifadelerini kullandı.

#yks #birinci #otomobil #HEDİYE
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