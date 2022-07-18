YKS açıklandı, üniversitelerin tercih ve tanıtım günleri başladı

Üç milyondan fazla öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı henüz belli değil. Korona virüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşındı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan hesaplama sisteminin değişmesiyle birlikte bu yıl sınav başvurularında önemli bir artış meydana geldi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başladı. Üniversiteler düzenledikleri tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrencilere ve ailelerine kapılarını açıyor. Beykent Üniversitesi’nin de 2022 - 2023 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversitenin rehberlik uzmanları, alanında uzman tanıtım ekibi ve akademisyenleri ile tercih sürecindeki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.

Öğrenciler bilgilendirilecek

25’inci yılını kutlayan üniversiteden yapılan açıklamada, Ayazağa, Beylikdüzü, Hadımköy, Taksim yerleşkelerinde tercih ve tanıtım günlerinin başladığı, aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi.