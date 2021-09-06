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Yılmaz, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitim başladı. Okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Peyâmi Safâ Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Eğitim 06.09.2021, 17:06
Yılmaz, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte bir buçuk yıllık aranın ardından yüz yüze eğitim başladı. Okulun ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Peyâmi Safâ Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Oktay Yılmaz’a, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile Okul Müdürü Mehmet Kaya da eşlik etti. Miniklerin heyecanına ortak olan Oktay Yılmaz, çocuklara tavsiyelerde bulunarak eğitim hayatlarında başarılar diledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir buçuk yılın ardından öğrencilerimiz tekrardan sıra başına geçtiler. Büyük bir fedakârca yetiştirilen öğrencileri geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz” dedi.

Öğrencilere de seslenen Başkan Oktay Yılmaz, “Yaz spor okullarıyla birlikte başta yüzme olmak üzere birçok branşta 13 bin öğrenciyi ağırladık. Hep birlikte yüzdük, oynadık ve eğlendik. Şimdi ise kış spor okullarında sizleri bekliyoruz. Aynı zamanda yıl içerisinde öğretmenlerimiz rehberliğinde resim ve şiir yarışmaları yapacağız. Sizlere çeşitli ödüller vereceğiz” şeklinde konuştu.

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