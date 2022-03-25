Yıldız Teknik Üniversitesinde Akademik Ödül Töreni gerçekleştirildi

Yıldız Teknik Üniversitesinde 2021 yılında “Araştırma Kapasitesi, Kalitesi, Etkileşim ve İşbirliği” kapsamındaki puanlama kriterleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlk 5’e giren Fakülteler, Bölümler, İlk 10’a giren Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Arş. Görevlisi, Öğr. Görevlisi, TÜBA GEBİP ödülü alan, Projesi Kabul Edilen, Patent Tescili Alan, Firma Kuran, Yayın yapan toplam 584 akademisyen ödüllendirildi.

Tören 23 Mart’ta YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Dekan Yardımcıları, Enstitü Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Bölüm Başkanları, Öğretim üye ve görevlileri katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) çatısı altında 2021 yılı içinde gerçekleştirilmiş, evrensel bilime katkıları tescillenmiş çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda üst sıralarda yer almış akademisyenlere Akademik Başarı Ödülleri tevdi edildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Böyle bir günde elbette bolca bilime övgü yapmam, bilim insanının merakına değinmem, dünyayı değiştiren bilim insanlarından, üniversitemizin son bir buçuk yıldır katettiği yoldan, yükselen grafiklerimizden, ülke ve dünya indekslerinden, akademik ölçütlerden söz etmem bekleniyor. Ancak bize bizden bahsetmenin bu günlük bir gereği yok. Çünkü burası araştırma üniversitesi, çünkü karşımda zaten; yapanlar yani aksiyon alanlar, YTÜ’yü ve bizi en iyi anlayanlar, üniversitemizi Türkiye ve dünyada yukarı taşıyan, YTÜ’nün en değerli beyinleri, lider akademik kadrosu oturuyor. Sizlerle ne kadar gurur duysak az, dolayısıyla tüm bu uzun tören başlamadan evvel, sizleri alkışlamak, hepinizi de ayakta birbirinizi kutlamak için alkışlamaya davet etmek istiyorum. Evet, bugün burada sizleri ödüllendirmek için birlikteyiz. Bu bir tören, ancak sizleri daha iyi tanımak, tanıtmak, sizlerden feyz almak için de önemli bir fırsat” dedi.

Konuşmaların ardından İlk 5’e giren Fakülteler, Bölümler, İlk 10’a giren Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Arş. Görevlisi, Öğr. Görevlisi, TÜBA GEBİP ödülü alan, Projesi Kabul Edilen, Patent Tescili Alan, Firma Kuran, Yayın yapan toplam 584 akademisyene ödülleri tevdi edildi, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İlk 5’e giren fakülteler

1.Kimya-Metalurji Fakültesi

2.Makine Fakültesi

3. İnşaat Fakültesi

4. Fen-Edebiyat Fakültesi

5. Elektrik-Elektronik Fakültesi

İlk 5’e giren bölümler

1. Gıda Mühendisliği

2. Çevre Mühendisliği

3. Kimya

4. Biyomühendislik

5. Makine Mühendisliği