Yıldırım’da ücretsiz Almanca kursu

Yıldırım Belediyesi, ücretsiz Almanca kursu açıyor.

Yıldırım Belediyesi, bir dil okulu işbirliğiyle vatandaşlara ücretsiz A1 seviyeli Almanca kursu verecek. 12 yaş ve üzerini kapsayan ücretsiz eğitimler haftada bir gün olmak üzere toplam 2 saat sürecek. Online eğitim süresince öğretmenlerin takip etmek zorunda olduğu dil kitapçığı öğrencilere e-mail yoluyla ulaştırılacak. Toplam 4 hafta sürecek Almanca kurslarında pratik konuşmaya ağırlık verilerek, dil öğrenme sistemi gösterilecek. 4 hafta sonunda yüzde 80 devamlılık sağlayan kursiyerler, Almanca A1 belgelerini almaya hak kazanacak. Eğitimlere başvuru ise, ‘KatılıyorumYıldırım’ yazıp 0552 8200814 no’lu telefondan WhatsApp ile irtibata geçilerek yapılabilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yabancı dilin önemine işaret ederek, vatandaşları kursa katılmaya çağırdı.