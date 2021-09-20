banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalık

Düzenlediği çeşitli faaliyetlerle miniklerin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi, ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Eğitim 20.09.2021, 14:53
Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalık

Düzenlediği çeşitli faaliyetlerle miniklerin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi, ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, pandemi kurallarına ve tedbirlere riayet edilerek, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ tam not aldı. Yüz boyama, animatör, sosis balon aktivitesi, geleneksel çocuk oyunları, sihirbaz gösterisi ile müzikli drama oyunları ve yarışmaların düzenlendiği programda çocuklar doyasıya eğlendi. ‘Onur Erol’ konseriyle devam eden programda herkes unutulmayacak bir hafta sonu yaşadı.

Çocukları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerle sohbet edip, oyunlarına ortak oldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Başkan Yılmaz’la fotoğraf çektirmeyi de ihmâl etmedi.

Gerçekleştirdikleri projelerle hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Yıldırım Belediyesi olarak, yaz spor okullarımızda 15 bin evladımıza spor yaptırdık. Okulların başlamasıyla birlikte kış spor okullarımız açıldı. Basketbol, yüzme, voleybol, futbol gibi farklı branşlarda eğitim veren okullarımıza bütün çocuklarımızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0