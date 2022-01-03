Yıldırım Belediyesi’nden meslekî eğitime anlamlı destek

Yıldırım Belediye Bbaşkanı Oktay Yılmaz, Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde “akademik başarıyı arttırma projesi” kapsamında meslek lisesi öğrencilerine üniversiteye hazırlık kitapları hediye etti.

Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde akademik başarıyı arttırma projesi kapsamında öğrencilere hafta sonu destekleme kursları verildi. Yıldırım’da bulunan 8 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de projeye iştirâk etti. Yıldırım Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Beyazıt Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşil yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 138 öğrenci projeye katıldı. Yıldırım Belediyesi proje kapsamında öğrencilerin kurs kitaplarını karşılayarak toplam 620 adet kaynak kitap dağıtıldı.

Yıldırım’daki meslek liselerinin akademik başarı oranının arttırılması adına gelen talep üzerine 137 öğrenciye yardımcı kitap desteğinde bulunduklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Kaymakamlığımız ortaklığında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde akademik başarıyı arttırma projesine destek verdik. Proje kapsamında, pandemi sebebiyle 9 ile 10’uncu sınıf eğitimlerinde aksaklık yaşayan ve şu anda 11’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin üniversite sınavlarındaki başarılarını arttırmak için eğitim desteği verilmekte. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak meslek liselerimizdeki gençlerimiz geleceğe daha iyi hazırlansın diye öğrencilerimizin kurs kitaplarını karşıladık. Bu önemsediğimiz bir proje. Gençlerimize katkısı olacağına inancım tam. Bunun yanında gençlerimize desteklerimizi her daim sürdürüyoruz. Motivasyon seminerleri, ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, deneme sınavları bu desteklerden bazıları. İnsan hem taş hem heykeltraştır. Kendine vurduğu darbelerle içindeki şaheseri ortaya çıkarır. Bizler inanıyoruz ki gençlerimiz emek verdikçe içlerindeki kişiyi ortaya çıkaracaktır. Ben bu konuda gençlerimize güveniyorum. Projeye emek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum ve değerli öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve okul müdürlerinin öğrencilere yardımcı kitaplarını takdim etmesiyle sona erdi.