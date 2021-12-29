banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı

Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve ilçedeki 30 okul müdürü ile bir araya geldi.

Eğitim 29.12.2021, 15:25
Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve ilçedeki 30 okul müdürü ile bir araya geldi.

Toplantıda, Yıldırım’ın gençlik çalışmalarından bahseden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, müdürlerle ilçedeki gençler için birlikte neler yapılabilir sorusu üzerine istişarelerde bulundu. Pazartesi günleri gerçekleştirdikleri okul ziyaretleri ile öğrencilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da haftanın ilk mesaisini öğrencilerimizle açıyoruz. Buluşmalarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Eksikleri yerinde tespit ediyor çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin geleceği için sık sık millî eğitim ve okul müdürlerimizle bir araya geliyoruz. Ortak gayemiz, millî ve manevî değerlerine bağlı bilimle barışık ve çalışkan bir gençlik yetiştirmektir. Okullarımız için ne yapabiliriz, eğitime nasıl katkı sağlayabiliriz, bunu tartıştık. İl ve milli eğitim ile okul müdürlerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak, ilçeyi öğrenciler için ideal bir şehir hâline dönüştürdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 7-24 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay ve çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Yine üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için 7 aylık ücretsiz profesyonel eğitim ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Bütün evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Yaz Spor Okulları’mızda 15 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış Spor Okulları’mızda da eğitimler devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ilçemize model mekânlar kazandırmaya çalışıyoruz. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Setbaşı Sanat ve Gençlik Akademisi’nde çalışmalar devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8