Yıldırım Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor

Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle gençler istediği üniversiteyi kazanacak, hayal ettiği bölümde okuyabilecek.

Yıldırım Belediyesi, “90 Günde Üniversite Hazırlık Kursları” ile gençleri üniversite sınavına hazırlayarak, geleceklerini inşa etmelerine destek oluyor.

Yaptığı hizmetlerle insanı önceleyen ve bu doğrultuda projeler üreten Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla, ücretsiz “Üniversiteye Hazırlık Kursları”nı hayata geçirdi. Matematik-Geometri ve Türkçe-Edebiyat olmak üzere iki farklı alanda eğitim verilen hazırlık kurslarında, uzman eğitimciler tarafından hızlandırılmış konu anlatımları ve soru çözümleri ile öğrencilerin sınava hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. Yavuzselim, İncirli, Bağlaraltı, Derebahçe ve Zümrütevler Mahalle Konakları’nda, haftanın 3 günü devam eden kurslardan toplam da 200 öğrenci faydalanıyor. Eğitimler, pandemi kurallarına riayet edilerek yapılırken, sınıflar ise en fazla 10 öğrenciden oluşuyor.

“Gençlerimizin yanındayız”

Gençleri geleceğe hazırlarken gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi yetişmeleri, vatana, millete yararlı bireyler olmaları ve ülkemizi daha ileriye taşımaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin her daim yanındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte kurslarımızda eğitim görmüş ve üniversiteyi kazanmış öğrencilerimizi tebrik ederek uğurlayacağız” diye konuştu.