Yıl sonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmen ilk yardım sertifikası alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yıl sonuna kadar 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenin ilk yardım sertifikasının almasının sağlanacağını, 500 bin öğrenci ve aile okulunda binlerce ailenin ilk yardım farkındalık eğitimi alacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk yardım eğitimleri, 81 ilde bulunan uluslararası yetkinliğe sahip 83 merkezde veriliyor. İki gün süren ve uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler öğretiliyor.

2019-2020 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen, yönetici ve personel, okullarda olabilecek acil müdahale gerektiren durumlar karşısında yetkili ilkyardımcı sertifikası almışken 2022 yılı başından itibaren 10 ayda ilk yardımcı sertifikası alan öğretmen ve yönetici sayısı 185 bine ulaştı.

Tüm öğretmen ve okul yöneticilerine ilk yardım eğitimi verilmesi hedefleniyor

Konuya ilişkin açıklamasında 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu devasa ölçekli bir eğitim sisteminde öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin günün büyük bölümünü okullarda geçirdiğine dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kazalar, özellikle çocuklarımızın solunum yollarına yabancı maddelerin kaçması, burunlarına yabancı maddelerin kaçması, yaralanmalar, zehirlenmeler gibi günlük yaşantının bir parçası olan, öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı güvenli ortamlar olması anlamında çok büyük öneme sahip. Bu önemin farkında olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ilk yardım eğitiminden geçirmeyi hedefledik” diye konuştu.

2022 yılı başından bu yana 185 bin öğretmen ilk yardım sertifikası aldı

Bu çerçevede şu ana kadar 185 bin öğretmenin ilk yardım sertifikası almasını temin ettiklerini belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Bu o kadar önemli bir mesafe oldu ki, özellikle son zamanlarda okullarımızda basına yansıyan çocuklarımızın solunum yollarına kaçan yabancı maddelerin çıkartılmasında ne kadar hayati, ne kadar basit ama ne kadar hayati önlemler olduğunu tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz görmüş oldu. Hedefimiz tüm okullarımızda her okulda en az beş öğretmenin ve yöneticinin bu eğitimden geçmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenimizin ilk yardım sertifikasına sahip olmasını temin etmek.”

İlk yardım eğitimleri yalnızca öğretmen ve yöneticilerle sınırlı tutulmuyor, mümkün olduğunca çok sayıda kişinin faydalanması amaçlanıyor. Okul hemşireleri de bu çerçevedeki eğitimlere dahil edilerek ilk yardım eğitmeni yetki belgesi aldı. Ayrıca aile okulu projesi kapsamında 20 bin veli ve 210 bin öğrenci de eğitimlerden yararlandı.

"Hedefimiz yılsonuna kadar 500 bin öğrencimize ulaşmak"

Bakan Özer, ilk yardım eğitiminde hedefleri şöyle anlattı:

“Şu ana kadar 210 bin öğrencimizin ilk yardım eğitimi almasını sağladık. Burada da hedefimiz yılsonuna kadar 500 bin öğrencimize ulaşmak. İlk yardım kültürünün ve bilgisinin tüm okullarımızda yaygınlaşmasını sağlamak. Bildiğiniz gibi yine Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde aile okulu projesi kapsamında 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aile okulu projesinin içerisindeki en önemli eğitim kurslarından bir tanesi de ilk yardım eğitimi. Dolayısıyla inşallah bu hedef gerçekleştiği zaman 2022 yılının sonuna kadar da 1 milyon ailemizin ilk yardım eğitiminden geçmesini temin etmiş olacağız. Böylece hem ebeveynlerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem okul yöneticilerimizin hem de öğrencilerimizin günlük yaşantıda karşılaşabilecekleri ve çok küçük müdahalelerle rahat bir şekilde çözebilecekleri problemleri, sağlıkla ilgili problemleri hızlı bir şekilde büyük maliyetleri ödemeden giderilebilmesini sağlamak.”