Yığılca’da eğitime kar tatili

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 18 Ocak Salı günü tatil edildi.

Düzce Valiliği Yığılca’da okulların bugün kar nedeniyle tatil edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak 2022 Salı günü Yığılca ilçemizde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak” denildi.