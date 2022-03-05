Yeşilay’dan engellilere teknoloji bağımlılığı semineri

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık, Engelliler Sarayı’nda düzenlenen seminerde, Yeşilay Bağcılar Şubesi görevlileri, kursiyerlere teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Engellilerin ve yakınlarının ilgiyle takip ettiği programda bağımlılıkla mücadele kapsamında çözüm önerileri de sunuldu.

1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu amaçla Yeşilay Bağcılar Şubesi tarafından teknoloji bağımlılığı üzerine bir seminer düzenlendi. Engellilerin aileleriyle birlikte katıldığı programda Yeşilay görevlileri, davetlileri çağın hastalığı teknoloji bağımlılığı hakkında bilgilendirdi.

Çözüm önerileri de sunuldu

“Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide, kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması halidir” diyen Yeşilay çalışanları, yaptıkları sunumda bağımlılıkla mücadelede sorunlar ile birlikte çözüm önerileri de sundu.