Yenişehir Belediyesinden 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiren Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, kent genelinde bu yıl ortaokula başlayan 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sunacak.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilçede bulunan 47 ortaöğretime, 5’inci sınıf kaydı yapılan toplam 5 bin 300 öğrenciye kırtasiye desteği verilmeye başlandı. Bu kapsamda 5 farklı nokta EBA Destek Merkezi kurularak burada çocukların gerek internet, tablet ve televizyon erişimi sağlandı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi olarak eğitime, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yardım anlayışını merkezi noktalardan birine oturttuklarını söyledi. Bu kapsamda birçok okulun bakım, onarım giderlerini üstlendiklerini aktaran Kaymakam Beşikci, "Pandemi sürecinde de tabi çocuklarımız yüz yüze eğitimden uzun bir dönemdir mahrum kaldılar. Bu nokta da özellikle yeni dönemde okula kayıt yaptıran, ortaokul bölümüne kayıt yaptıran ilçemizde yaklaşık 5 bin 300 öğrencimiz vardı. Biz de uzun zamandır okullarından uzak kalan öğrencilerimizin eğitime olan heyecanlarını canlı tutabilmek adına bir nebze de olsun onların içerisindeki burukluğu gidermek adına eğitim setlerinden oluşan bir dizi hediye ile onları okullarına, kitaplarını almaya geldiklerinde kayıt amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak karşıladık, mutlu etmeye çalıştık. Yüz yüze eğitim en büyük temennimiz. En kısa zamanda inşallah başlar. Ancak bizlerde uzaktan eğitimin devam ettiği bu dönemde Yenişehir Belediyesi olarak yine 5 farklı noktada EBA Destek Merkezi kurarak burada çocuklarımızın gerek internet, tablet ve televizyon erişimini sağladık. Öğrencilerin yüz yüze eğitim başlayana kadar uzaktan eğitimlerini EBA Destek Noktalarından devam ettirmelerini sağlamak amacındayız” dedi.

5’inci sınıf öğrencisi Asmin Topçu, hediyeler için çok sevindiğini ve Kaymakam Beşikci’ye teşekkür ettiğini söyledi. Okulunu çok özlediğini belirten Topçu, bir an önce hastalığın bitmesini ve okuluna dönmek istediğini kaydetti.