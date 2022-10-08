Yeni Yusufeli’nde eğitim öğretim 24 Ekim’de başlıyor

Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin hemen üst kısmında kurulan yeni ilçe merkezinde ders zili 24 Ekim’de çalacak.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezi kurumları taşımaya devam ediyor. 275 metreyle Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise beşinci barajı olma unvanına sahip olacak olan barajın su tutma işlemi öncesi okulları taşıyacak.

Vali Yılmaz Doruk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Daire Başkanı Hasan Eler ve AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ile yeni yerleşim yerinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından Vali Yılmaz Doruk başkanlığında DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün şantiye binasında durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Doruk burada yaptığı açıklamada "Bu süreci bugünkü toplantıda gözden geçirdik. Gerek taşınma işlemleri, gerek servis planlaması, yeme içme durumu, okul bahçesi ve etrafıyla ulaşım yollarının güvenliğini de dikkate alarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Anaokulu ve engelli öğrencilerimizin taşınması için de ayrı bir planlama yaptık. Bu çalışmalarımız ve planlamalarımız neticesinde 24 Ekim 2022 tarihinde tüm okullarımızın yeni yerleşim yerinde açılmasına komisyon olarak karar verdik. İnşallah 24 Ekim itibarıyla okullarımızı yeni yerleşim yerinde açacağız ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yeni ilçe merkezimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.