Yeni üniversitelilere 2 bin TL’lik destek

Pendik Belediyesinin üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 2 bin TL‘lik Sosyal Destek Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi vererek, “Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran Pendikli genç kardeşlerim, Belediyemize destek başvurularınızı yaptınız, hesap numaralarınızı sisteme kaydettirdiniz. Başvuru sürecini tamamladık, söz verdiğimiz gibi 2 bin TL destek ödemenizi hesaplarınıza yatırmaya başladık” dedi.

Pendik Belediyesinin üniversiteye yeni başlayan gençlere desteği sürüyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in üniversiteyi ilk defa kazanan tüm öğrencilere müjdesini verdiği 2 bin TL’lik Sosyal Destek Yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı. Başkan Ahmet Cin “Bu yıl üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran Pendikli genç kardeşlerim, Belediyemize destek başvurularınızı yaptınız, hesap numaralarınızı sisteme kaydettirdiniz. Başvuru sürecini tamamladık, söz verdiğimiz gibi 2 bin TL destek ödemenizi hesaplarınıza yatırmaya başladık. Hesaplarınızı lütfen kontrol edin. Hayırlı olsun. Ne varsa Pendik’te var, Gençlerle var” ifadelerinde bulundu. Başvuru ve öğrenci belge inceleme süreçlerinin ardından Sosyal Destek Yardımına hızla başlandı.