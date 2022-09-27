Yeni tıbbiyeliler önlük giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri törenle önlük giydi.

OMÜ Tıp Fakültesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış ve önlük giyme töreni Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’in ’Tıbbıyeli Olmak’ dersiyle başladı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Tevfik Sünter, akademisyenler ve Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.

“Ülkemizin önemli tıp fakülteleri arasında yerimizi aldık”

Törenin başlangıcında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, “Başta kurucu öğretim üyelerimiz olmak üzere çok değerli öğretim üyelerimize, idari personelimize, Fakültemizi destekleyenlere ve diğer paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde 1973 yılında Samsun Tıp Fakültesi adı ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu kararıyla kurulan Tıp Fakültemiz, eğitim-öğretim ve sağlık hizmetleri alanında 49 yılda büyük yol kat ederek bugünlere ulaştı ve yarım asra yakın sürede ülkemizin önemli tıp fakülteleri arasında yerini aldı. Fakültemizin bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan, bugün aramızda bulunan veya bulunamayan, insan yaşamı ve geleceği adına özveriyle çalışan mensuplarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu duygularımı sizlerle paylaşırken ebediyete uğurladığımız tüm hocalarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Her yönüyle kendini kanıtlamış Tıp Fakültemizin misyonu; temel ve klinik tıp bilimleriyle ilgili modern ve güncel bilgilere sahip, ideal hekimlik anlayışı doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışları olan, mesleki ve etik değerlere yüksek düzeyde bağlı, sağlık sistemine yönelik politikalar geliştirebilen, birey ve toplum sağlığına son derece önem veren hekimler yetiştirmektir” dedi.

“Onur ve mutluluk taşıyoruz”

Öğrencilere seslenen Dekan Çokluk, hekimliğin hayatiyetine atıfta bulunarak, “Sevgili öğrenciler, içinizde Tıp Fakültesinin ilk gününe başlamanın heyecanını yaşayanların yanında, bu öğrenim döneminde hekimliğe adım atmanın son basamağı niteliğindeki intörn doktorluğun mutluluğunu ve onurunu taşıyan öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Birinci sınıf öğrencilerimiz için özellikle vurgulamak isterim ki sizler girdiğiniz sınavda en yüksek puanları aldınız ve arkadaşlarınızı geride bırakarak bizim Fakültemizi tercih ettiniz. Bunun onurunu ve mutluluğunu taşıyoruz, sorumluluğumuzun da farkındayız. Sizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlattığı tarihten adını alan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan OMÜ’de öğrenim görmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız. Eğitimlerin ağırlığı ve hekimliğin kendine has yoğunluğu zaman zaman sizde bir yorgunluk duygusu oluşturabilir. Unutmayanız ki bir hekimin moral ve motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü bu meslekte sebep ve sonuç, doğrudan insan sağlığını ilgilendiriyor. Mensubu olduğunuz üniversitemizin ve hekimliğin etik değerleri, sizleri yetiştiren hocalarınız ve sahip olduğunuz insani duruşunuz zor zamanlarınızda her zaman yardımcınız olacaktır" diye konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden almasıyla tören sona erdi.