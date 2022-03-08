banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrenciler için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, "Sinema kadının gözüyle güçlenecek" dedi.

Eğitim 08.03.2022, 15:33
Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrenciler için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, "Sinema kadının gözüyle güçlenecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı katkılarıyla gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesinin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, jüri üyeleri, yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak Özgürdal, yazar Şebnem Burcuoğlu ve yönetmen Gözde Kural, Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Patty Zandstra katıldı. Tanıtım toplantısının davetlileri ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, katılımcılarla sohbet etti.

“Kadınlara pozitif ayrımcılık”

Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Muhittin Böcek, “Öncelikle dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığıyla hayata anlam ve değer katan tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı gönderiyor; şiddetin, öfkenin, ötekileştirmenin son bulduğu, kadınların özgürce yaşadığı bir dünya diliyorum. Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projemizde pozitif bir ayrımcılık yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadeleye, kadının toplumdaki ve sinemadaki varlığına bir farkındalık oluşturmak istedik. ‘Sinema, kadının gözüyle güçlenecek’ dedik ve sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencileri film üretmeye teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

“Her türlü destek verilecek”

Projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Böcek, “Proje kapsamında eğitimler de alacak olan kız öğrencilerin kendi hikayelerini kısa film olarak hayata geçirebilmeleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber edecek ve onlara gereken tüm desteği sağlayacağız. Çekilen tüm filmleri de ülkemizin gururu ve uluslararası alandaki en kıymetli değerlerinden olan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalimizde hep birlikte gururla izleyeceğiz” diye konuştu.

“Projenin detayları açıklandı”

Yeni Nesil Sinema Okulu’nun detaylarına ilişkin bilgi veren Genel Sekreter Cansel Tuncer, projenin Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmeleri için teşvik etmeye yönelik olduğunu söyledi. Cansel Tuncer, kız öğrencilerin, oluşturdukları film ekipleri, öykü veya senaryoları ile birlikte başvurularını yaparak seçilen ekiplerin proje kapsamında eğitimlere katılacaklarını aktardı.

“Altın Portakal Film Festivalinde gösterime girecek”

Genel Sekreter Tuncer konuşmasında “Seçilen projelerin ekiplerine film endüstrisi ve akademiden alanında uzman önemli isimler tarafından çevrimiçi ve yüz yüze özel eğitimler ve seminerler verilecek. Projeye seçilen ekipler bir hafta süreyle çekimler öncesi eğitim kampına davet edilecekler ve uygulamalı eğitim görecek. Eğitim etkinlikleri ve kısa film projelerinin geliştirilmesinden sonra ekipler filmlerini çekmeye başlayacak. Proje ile ekiplere teknik ekip ve ekipman desteği sağlanacak. Filmlerin ilk gösterimi, Ekim 2022’de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak” dedi.

“Online ve uygulamalı eğitim”

Yeni Nesil Sinema Okulu projesinde online ve uygulamalı eğitimler ile hem senaryonun hem de ekibin çekime hazır hale gelmesi sağlanacak. Öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden teorik bilgiler alırken aynı zamanda film sektöründe bilinen işlerde imzası olan eğitmenlerden saha tecrübesi kazanacak. Senaryo, film yapım, yönetmenlik - oyuncu yönetimi, görüntü yönetmenliği, ses, film müziği ve kurgu -post production gibi alanlarda projeye katılanlar eğitim alacak.

“Sektör temsilcileri ile işbirliği”

Yeni Nesil Sinema Okulu projesinin jüri üyeliğini ise Bennu Yıldırımlar, Pelin Batu, Belçim Bilgin, Ayşe Erbulak Özgürdal, Sepin Sinanlıoğlu, Gözde Kural ve Şebnem Burcuoğlu üstlendi. Projenin ön değerlendirme kurulu ise Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversitelerinden akademisyenlerinden oluştu. Sinema okulu katılımcılarına Beran Soysal, Tayfur Aydın, Anna Maria Aslanoğlu ve Öykü Karayel seminer verecek.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18