Yeni eğitim ve öğretim yılına renkli başlangıç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlandı.

İnegöl’de 60 bin ilk, orta ve lise öğrencisi, pandemi sürecinde verilen aranın ardından yeniden okullarıyla buluştu.

Pandemi sürecinde uzun süre online eğitim görev ve okullarından ayrı kalan öğrenciler, bu yıl 6 Eylül itibariyle yeniden okullarına döndü. Eğitim öğretimin başlamasının ardından, Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün Doğan Yelken İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlandı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamış olmanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Ülke kalkınmasının temeli okuldur. Okul, insanın toplum için faydalı bir fert olarak yetiştirildiği yerdir” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da programda bir konuşma yaptı. Güzel bir günde yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcı için bir araya geldiklerini ifade eden Taban, “Pandemi süreciyle beraber geçtiğimiz yılı eğitim ve öğretim açısından, çocuklarımız açısından ve öğretmenlerimiz açısından değerlendirecek olursak çok farklı ve bambaşka, hiç birimizin hayal bile edemeyeceği bir dönem yaşadığımızı ifade edelim. Tabiî bütün zorluklara rağmen ne olursa olsun öğretimin, eğitimin devam etmesi gerekiyor. Uzaktan da olsa, kısmen de olsa öğrencilerimiz okula devam etmeye çalıştılar. Rabbim inşallah bir daha geriye döndürmesin. Kontrollü bir şekilde hayatı yaşatmaya devam ederek önümüzdeki süreçlere en güzel şekilde devam edelim. Öğrencilerimiz bizim için kıymetli. Şehrimizin normal şartlarda nüfusu 300 bin olarak ifade edebiliriz. Bunun içerisine yükseköğretimi de katarsak, 70 bin civarında öğrenciden bahsedebiliriz. Hepimize düşen çok ciddi görevler var. Bana göre başarısız çocuk yok ya da başaramayacak insan yok. Fırsat ve imkânlar verildiğinde çok güzel işler yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise “Eğitim ve öğretimin tekrar yüz yüze başlaması çok kıymetli. Çocuklarımız arkadaşlarını, okullarını gerçekten özlediler. Öğretmenlerimiz öğrencilerini gerçekten dört gözle bekliyordu. Velilerimiz çocuklarının geleceğinden büyük kaygı duyuyordu. Ama inşallah bu süreci hep beraber el birliği içerisinde, birbirimize destek olarak, vatandaşlık görevlerimizi eksiksiz yerine getirerek eksiksiz bir şekilde yürüteceğiz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının çok kıymetli öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, değerli velilerimize ve hepimize hayırlı olmasını, sağlıkla ve huzurla geçmesini temenni ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler davetlilere sunuldu. Ardından sınıflara geçilerek protokol mensupları öğrencilerin derslerine misafir oldu.